وزير الدفاع يتفقد الفوج 11 مشاة ميكانيكية بالقصرين ويدشن مصحة عسكرية ومشروع توسعة حي عسكري


Publié le Mardi 01 Novembre 2022 - 19:06 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقد الى الفوج 11 مشاة ميكانيكية بالقصرين، اين اطلع على ظروف العمل والعيش، موصيا بالارتقاء بهما ضمانا لحسن جاهزية الوحدات المنتصبة.
ودشّن مميش بالمناسبة، مشروع توسعة الحي العسكري بالجهة، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع ستعود بالنفع على عائلات وابناء منتسبي الوزارة، من حيث جودة الحياة والتوازن الاسري والاستقرار الاجتماعي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

كما دشن المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات، التي ستوفر خدمات استعجالية وعيادات خارجية، وستساهم في تقريب الخدمات لفائدة العسكريين وعائلاتهم ومنتسبي الوزارة من أولي الحق في العلاج بالجهة.
وأكد مميش، حرص الوزارة على تجويد الخدمات الصحية وتوفير كل الاختصاصات بهذه المصحة، والعمل على تطوير المنظومة الصحية العسكرية عموما.
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