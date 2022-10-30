باجة: المندوبية الجهوية للشباب والرياضة تنظم يوما مفتوحا بكاف نيقرو بمناسبة اكتوبر الوردي

نظمت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بباجة، الاحد بكاف نيقرو بنفزة، يوما مفتوحا، رياضيا وترفيهيا وصحيا، لفائدة قرابة 200 شخص اغلبهم من النساء قدموا من عديد ولايات الجمهورية وذلك في اطار اكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي.





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واكتشفت الوفود المشاركة في هذا التظاهرة، التي تنتظم بالتعاون بالتعاون مع دار الطبيعة مقعد كاب النيقرو ومع خريجي المعهد العالي للتربية البدنية العاطلين عن العمل، جمال الطبيعة بكاف نيقرو عبر مسلكين بحري وغابي بالمنطقة التى تتميز بموقعها الجبلي والبحري كما اكتشفوا رياضة المشي علي الماء.وبينت المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بباجة سجلت عايدة الذيب، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا اليوم الاقليمي يندرج في اطار التعريف بالمخزون الطبيعي بمنطقة كاف النيقرو والتشجيع على السياحة الداخلية كما يرمي الى حث النساء على ممارسة الرياضة عامة ورياضة المشي بالخصوص باعتبار العلاقة الوثيقة بين ممارسة الرياضة والوقاية من السرطانات وخاصة سرطان الثدى.وشددت الطبيبة بالمستشفي المحلي بنفزة، اسماء الدلاعي، في تصريح ل"وات"، على اهمية الرياضة في الوقاية من السرطانات خاصة سرطان الثدى لدى النساء ذلك ان اهم عوامل الاختطار بالنسبة لسرطان الثدي هي الضغوطات النفسية التي تتعرض لها المراة والتي يمكن التخفيف منها عن طريق المشي.وقالت مندوبة الرياضة النسائية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بباجة، هندة الهمامي، ان اليوم الاقليمي يتضمن ورشات للكشف عن سرطان الثدى وتحسيس بكيفية التفقد الذاتي والوقاية منه بدار الطبيعة بمقعد بمشاركة هياكل المندوبية الجهوية للصحة كما يتضمن اكتشاف لمسار ثري بالمشاهد الطبيعية البحرية والغابية على مدى 3200 مترا .