بنزرت: الهيئة الفرعية للانتخابات تراسل 55 مترشحا لاستكمال ملفاتهم من مجموع 57 مترشحا للتشريعية

أفاد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت مجيب قديش، بأن مجلس الهيئة راسل عبر البريد الالكتروني امس الجمعة 55 مترشحا محتملا للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم، لاستكمال ملفات ترشحاتهم حتى تستجيب للضوابط القانونية المعلنة سلفا.

وبين قديش، ان مترشحين اثنين محتملين من دائرتي "منزل بورقيبة، تينجة" و"العالية، راس الجبل، غار الملح " من مجموع 57 مترشحا، تقدموا بملفات مستوفية الشروط خلال فترة تقديم الترشحات (من 17إلى 27 اكتوبر 2022).



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وأضاف ان مكتب الهيئة، رصد من بين التزكيات غير المقبولة، قيام ناخبة ببلد خليجي بتزكية مترشح محلي، الى جانب رفض تزكيات صادرة عن عسكريين وامنيين واطارات شبه طبية عسكرية، باعتبارهم غير مسجلين بمنظومة الناخبين.يشار ان الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت، تسلمت 57 مطلب ترشح للمشاركة في الانتخابات التشريعية خلال الفترة المتراوحة بين 17 أكتوبر الجاري تاريخ فتح باب قبول ملفات الترشح ويوم 27 من نفس الشهر تاريخ غلق باب قبول الملفات.وتتوزع مطالب الترشحات التي تلقتها الهيئة، على دائرة منزل بورقيبة تينجة ب 8 مطالب ترشح، و5 مطالب ترشح عن دائرة بنزرت الشمالية و9 مطالب عن دائرة العالية راس الجبل غار الملح و10 مطالب عن دائرة اوتيك ماطر و9 مطالب ترشح عن دائرة سجنان وغزالة وجومين و7 مطالب ترشح عن دائرة بنزرت الجنوبية و9 مطالب عن دائرة جرزونة منزل جميل، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت .كما صرح بان عدد الاناث من المترشحين المحتملين بلغ 13 إمرأة، وان 7 مترشحين محتملين لم تتجاوز أعمارهم 35 سنة (اصغر مترشحة تبلغ 26 سنة عن دائرة اوتيك) ، في حين تترواح أعمار 44 مترشحا بين 35 و60 سنة و6 مترشحين تجاوز سنهم 60 سنة (أكبرهم يبلغ 68 سنة) .أما على مستوى المهن، فقد بلغ عدد المترشحين المحتملين من قطاعات المهن الحرة 28 مترشحا من بينهم 4 محامين وعدول تنفيذ، و12 مترشحا من سلك التعليم و8 من موظفي الدولة منهم 3 رؤساء بلديات و9 متقاعدين وعمال يوميين وممارسين لشؤون المنزل، مشيرا الى قيام احد المترشحين بسحب مطلب ترشحه .يذكر ان الدائرة الانتخابية بولاية بنزرت، تضم 7 دوائر هي دائرة "بنزرت الشمالية" ودائرة "بنزرت الجنوبية" ودائرة "جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان" ودائرة "سجنان وجومين وغزالة" ودائرة "منزل بورقيبة وتينجة" ودائرة "ماطر وأوتيك" ودائرة "غار الملح والعالية ورأس الجبل والماتلين ورفراف".