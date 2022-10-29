رئيس جمعية ابصار: يعيش ذوي الإعاقة اليوم انتكاسة حقيقية جراء إلغاء وتهميش دورهم في الشأن السياسي

قال رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي وذوات الإعاقة البصرية محمد منصوري أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون اليوم انتكاسة حقيقية خصوصا من خلال العودة الى مرحلة الغاء وتهميش دورهم في الشأن السياسي.





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وأضاف محمد منصوري اليوم السبت خلال ندوة صحفية لجمعية إبصار بالعاصمة، حول عوائق المشاركة السياسية لذوي/ات الإعاقة أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء واتمامه، قد غيّب الأشخاص ذوي الاعاقة من الترشح في الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبرالقادم في حين أن هذه الفئة قد شاركت وساهمة في 7 محطات انتخابية سابقةولفت الى أنه ولأول مرة منذ ما بعد الثورة لا يتم تمكين ذوي/ات الاعاقة من الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك نتيجة المرسوم عدد 55 داعيا في هذا الصدد رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مراجعة مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات وخاصة منها هذا المرسوم الذي غيّب حضور ومشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة وجعل حولهم معوقات وحواجز ومن أهمها جمع التزكيات (400 تزكية) وحذف التمويل العمومي.كما حث رئيس الجمهورية الى الاستماع الى المنظمات والجمعيات الناشطة في المنظومة الحقوقية للأشخاص ذوي الاعاقة وقراءة مختلف البيانات التي يتم اصدارها من قبل الجمعية وكل ما يمكّن الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الحياة الانتخابية سواء كمترشحين أو ناخبين مع مرعاة خصوصية الأشخاص ذوي الاعاقةمن جهتها دعت نائبة رئيس جمعية ابصار بسمة السوسي سلطة الاشراف الى التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة كجزء من هذا البلد قادر على المشاركة في سلطة القرار و وضع استراتيجية عامة حول ذوي وذوات الاعاقة والاصغاء لمختلف مطالبهم وفتح ملف الاعاقة ومناقشته بصفة نهائية.