وات - تحرير الأسعد محمودي - تدخل السينما التونسية غمار المشاركة في المسابقة الكبرى للدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية، التي تنطلق فعالياتها مساء غد 29 أكتوبر، بفيلميْ "تحت الشجرة" لأريج السحيري و"وحلة" لنادر الرحموني" من أجل الظفر بالجائزة الكبرى (التانيت الذهبي) لهذه الدورة والتتويج بالتانيت الذهبي العاشر منذ إحداث هذه التظاهرة السينمائية سنة 1966.





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"السفراء" أول فيلم يهدي تونس التانيت الذهبي

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// مفيدة التلاتلي أول مخرجة في العالم العربي وإفريقيا تتوج بالتانيت

وسيتسابق هذان الفيلمان على الجائزة الكبرى رفقة 10 أفلام أخرى هي "الثائرون" لأميل شجيفي (تنزانيا) و"أنظر إلى النجوم" لدافيد كونستانتين (جزر موريس) و"ما بعد الحياة" لأنيس جاد (الجزائر) و"جراح الطفولة" لموسى سان يابسا (السينغال) و"وراء الباب" لمانع عدي (العراق) و"معبد الفرح" لجان أودوتان (البينين) و"الطريق" لعبد الحميد عبد اللطيف (سوريا) و"العبد" لعبد الإله الجوهري (المغرب) و"قسم الرسل" لسايدو بوندوان (بوركينافاسو) و"شرف" لسمير نصر (مصر).وكانت السينما التونسية حازت الجائزة الكبرى لأيام قرطاج السينمائية في تسع مناسبات منذ إطلاق التظاهرة سنة 1966، كانت آخرها في دورة 2019 مع تتويج فيلم "نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة.ويعدّ الناصر القطاري أوّل المخرجين الذين منحوا تونس هذه الجائزة، وقد كان ذلك سنة 1976 من خلال فيلمه "السفراء"، وهو عمل يتطرّق إلى ظاهرة الميز العنصري الذي يتعرّض إليه العمال الأفارقة والعرب في أوروبا. ثمّ توجت تونس مجدّدا بالتانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الطويلة سنة 1980، بشريط "عزيزة" لعبد اللطيف بن عمار، أي بعد دورة واحدة من أوّل جائزة حصدتها في هذه التظاهرة، باعتبار أنها كانت تقام مرّة كلّ سنتين إلى حدود سنة 2014، حيث أصبحت سنوية بداية من ذلك التاريخ.وبعد دورتين متتاليتيْن، عادت السينما التونسية مع المخرج النوري بوزيد لتتوّج بالجائزة الكبرى للمهرجان، وذلك سنة 1986، من خلال فيلم "ريح السد". ولم يمض على هذا التتويج سوى دورة واحدة، حتى جدّدت السينما التونسية المصافحة للتانيت الذهبي سنة 1990، وقد أُسند لفيلم "عصفور السطح" للمخرج فريد بوغدير، وهو أول عمل روائي طويل له.ودخلت السينما التونسية مجددا التاريخ سنة 1994، بعد أن حازت المخرجة مفيدة التلاتلي جائزة التانيت الذهبي بفيلمها "صمت القصور"، لتكون بذلك أول مخرجة في العالم العربي وإفريقيا تتوّج بهذه الجائزة، منذ تأسيس أيام قرطاج السينمائية. وغابت الجائزة الأولى للمهرجان عن تونس في دورات 1998 و2000 و2004، ليتجدّد تتويج تونس بالتانيت الذهبي مع المخرج النوري بوزيد وذلك سنة 2006، بفضل فيلمه "آخر فيلم"، وهي الجائزة السادسة في تاريخ مشاركات السينما التونسية في أيام قرطاج السينمائية.وانتظرت السينما التونسية 10 سنوات، ليتحقق الحلم مجددا سنة 2016 مع الفيلم الوثائقي الطويل "زينب تكره الثلج" للمخرجة كوثر بن هنية، وهي ثاني مخرجة تونسية تتوج بالذهب في تاريخ المهرجان. وفي سنة 2019، أصبحت هند بوجمعة ثالث امرأة تتوج بالجائزة الكبرى بعد فوز "نورا تحلم" . ويتجدد الحلم بالتتويج بالتانيت الذهبي في الجائزة الكبرى وفي بقية أقسام مسابقة هذه الدورة التي تتواصل إلى غاية يوم 5 نوفمبر المقبل .