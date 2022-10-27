صفاقس: مشاركة 20 رجل أعمال و20 صاحب مؤسسة ناشئة عاملة في المجال الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في الدورة 11 لمنتدى صفاقس للاستثمار

تميّزت الدورة الحادية عشرة لمنتدى صفاقس للاستثمار التي احتضن فعالياتها مركز أعمال صفاقس، مساء اليوم الخميس، بمشاركة 20 رجل أعمال ومستثمر و20 صاحب مؤسسة ناشئة عاملة في المجال الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.

وشهد المنتدى، الذي يشرف على أشغاله والي صفاقس فاخر الفخفاخ، تنظيم لقاءات شراكة ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين من جهة وأصحاب المؤسسات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة والديجتال والتكنولوجيا الحديثة من جهة أخرى، وذلك بهدف تشخيص فرص للتمويل في رأس المال أو التطوير أو البحث عن أسواق جديدة لأصحاب المؤسسات الناشئة، وتطوير حلول رقمية وتكنولوجية جديدة لفائدة المؤسسات التقليدية.



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وتتميز كل المؤسسات الناشئة المشاركة في هذا المنتدى بحملها لعلامة المؤسسة الناشئة وهي حاليا إمّا في مرحلة الترويج أو المصادقة على نموذج تصنيع المنتوج.ووضع المنظمون، هذه الدورة الجديدة من منتدى صفاقس للاستثمار، تحت شعار "استثمر في تكنولوجيات الإتصال الديجيتال" وقد انخرط في تجسيم هذا التوجه الرقمي عديد المنشآت والمؤسسات والهياكل إلى جانب مركز الأعمال وهي على التوالي القطب التكنولوجي بساقية الزيت، ومحضنة المؤسسات "كوستارت"، ومركز الصناعة 4.0، ومركز البحث في الرقميات، وجمعية "أي كيوب".وبينت المديرة العامة لمركز أعمال صفاقس، لبنى الميلادي، في تصريح لـ(وات) على هامش التظاهرة، أن المركز يعمل على تكريس هذا التوجّه الاستراتيجي الذي أملته العولمة والحاجيات الجديدة للمؤسسة على الصعيد التكنولوجي وذلك من خلال برنامجين جديدين، يتعلق البرنامج الأول بمجال الإبداع الفني والثقافي ويتمثل في مرافقة المؤسسات الناشئة في هذا المجال، أما البرنامج الثاني فيتمثل في مرافقة مجموعة من الباعثات في مجال الاقتصاد التكنولوجي الأخضر (مجالات المياه والبيئة والفلاحة الإيكولوجية).من جهة أخرى، تم بمناسبة المنتدى افتتاح الفضاء التشاركي الذي أطلقه مركز أعمال صفاقس من أجل توفير خدمات جديدة للباعثين الشبان على غرار خدمات الإيواء والتوطين وتوفير مكاتب مجهزة وغيرها من الخدمات الإدارية المتصلة.