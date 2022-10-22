(ضرورة العمل على تغيير القوانين التي تسير دور الشباب (وزير الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش أن النصوص القانونية الحالية التي تسير دور الشباب صارت بعيدة عن الواقع وتجاوزها الزمن ويجب العمل على تطويرها .

وقال الوزير خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان اليوم السبت للاعلان رسميا عن انطلاق مشروع "مغرومين" أن " دور الشباب يجب أن لا تتقيد بالتوقيت الإداري وتغلق ابوابها مع انتهاء العمل بالادارة بل يجب أن تبقى مفتوحة أمام الشباب لممارسة انشطتهم الفكرية والرياضية"



..



.

.. ...

وشدد على أن تصبح هذه الدور مواقع التقاء بين الشباب لتبادل الأفكار وتنميتها ومنطلقا للمبادرات الخاصة داعيا إلى تعاطي الرياضة بدور الشباب وتعميمها على جميع الفئات وكل القطاعاتوأشار إلى أن83.7 بالمائة من التونسيين لا يمارسون أي نشاط رياضي وهو ما يفسر تنامي أمراض السمنة والسكري وارتفاع الضغط داخل المجتمع لافتا الى الدور الذي يمكن أن تقوم به دور الشباب في تعميم الرياضة والتقليص من هذه الامراضوافاد كمال دقيش في تصريح ل"وات" بأن "مشروع مغرومين" الذي تم الإعلان عن انطلاقه من فضاء فسقيات الاغالبة يرمز إلى دور الرياضة والثقافة في تنمية قدرات الشباب مضيفا ان هذا المشروع الذي يدوم قرابة ٤ سنوات ونصف سيساهم في خلق آليات مستدامة لاندماج الشباب في الحياة العامة عبر جسور الثقافة والرياضة.ومن جانبه افاد مدير "مشروع مغرومين" مراد الصقلي بان هذا المشروع يهدف الى تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب عن طريق الثقافة والرياضة مضيفا انه سيتم عن طريق هذا المشروع تنفيذ المبادرات الشبابية على ارض الواقع وتمويلها خاصة في الأحياء والارياف والمدن.واوضح ان هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه عن طريق المجتمع المدني والبلديات سيفسح المجال أمام شباب من كل الولايات التونسية للتعبير عن تصوراتهم ورؤاهم وهو يهدف إلى تشريكهم في الحياة العامة من خلال الإبداع والنفاذ إلى الثقافة والرياضة على المستوى المحلي.يذكر ان مشروع "مغرومين" يندرج في إطار "برنامج EU4YOUTH" الممول من الاتحاد الأوروبي بكلفة 15 مليون اورو وذلك بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والمجلس الثقافي البريطاني والمؤسسة الدولية الامريكية للادارة والسياسات العامة .