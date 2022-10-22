بطولة افريقيا للاندية البطلة للسيدات بالمغرب - هدى عفين وهيثم قيراط ضمن قائمة حكام البطولة

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن اختيار 29 حكماً وحكمة ( 10 حكام ساحة و12 حكم مساعد و 7 حكام فيديو ) من 23 بلد افريقي لادارة مقابلات النسخة الثانية لبطولة افريقيا للاندية البطلة للسيدات لكرة القدم المقررة بالمغرب وذلك من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر في مدينتي الرباط ومراكش .







وضمت القائمة الحكمة المساعدة التونسية هدى عفين التي سبق لها ان ساعدت الحكم يسري بوعلي في ادارة نهائي كاس تونس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى .

كما شملت القائمة هيثم قيراط ( حكم تفنية ال"فار") بينما غاب التحكيم التونسي عن قائمة حكام الساحة للبطولة.



