بطولة افريقيا للاندية البطلة للسيدات بالمغرب - هدى عفين وهيثم قيراط ضمن قائمة حكام البطولة


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 12:03 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن اختيار 29 حكماً وحكمة ( 10 حكام ساحة و12 حكم مساعد و 7 حكام فيديو ) من 23 بلد افريقي لادارة مقابلات النسخة الثانية لبطولة افريقيا للاندية البطلة للسيدات لكرة القدم المقررة بالمغرب وذلك من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر في مدينتي الرباط ومراكش .


وضمت القائمة الحكمة المساعدة التونسية هدى عفين التي سبق لها ان ساعدت الحكم يسري بوعلي في ادارة نهائي كاس تونس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى .
كما شملت القائمة هيثم قيراط ( حكم تفنية ال"فار") بينما غاب التحكيم التونسي عن قائمة حكام الساحة للبطولة.

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