بطولة الجزائر - شباب بلوزداد (فريق المدرب التونسي نبيل الكوكي ) على بعد نقطتين فقط عن المتصدر


Publié le Samedi 22 Octobre 2022 - 10:34 قراءة: 1 د, 21 ث
      
قاد المدرب التونسي نبيل الكوكي فريقه شباب بلوزداد الجزائري بطل الموسم الماضي الى فوز خامس في خامس مباراة يخوضها ضمن بطولة الجزائرهذا الموسم وذلك على حساب نجم مقرة (3-1) محققا العلامة الكاملة ( 5/5 ).


ورغم انه منقوص من 4 مقابلات فان شباب بلوزداد يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فحسب عن شباب قسنطينة الذي يتصدر جدول الترتيب ( 8 مقابلات ) وذلك بفضل فوزه يوم امس على حساب اتحاد بسكرة (2-1) .
ومن جهة اخرى انهزم فريق مولودية الجزائر خارج ميدانه امام اتحاد الخنشلة (0-2). وهي الهزيمة الاولى للفريق منذ تولي المدرب التونسي فوزي البنزرتي تدريبه ليتراجع فريق المولودية الى المركز السادس برصيد 11 نقطة و لقاءين متأخرين.
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وفي ما يلي نتائج الجولة التاسعة من بطولة الجزائر ( الرابطة المحترفة الاولى).

الجمعة :
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اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 1-1
شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 2-1
جمعية الشلف - أمل الاربعاء 1-1
شباب بلوزداد - نجم مقرة 3-1
مولودية البيض - نادي بارادو 0-0
اتحاد خنشلة - مولودية الجزائر 2-0
شبيبة القبائل - وفاق سطيف 2-3

السبت 22 أكتوبر:
هلال شلغوم العيد مولودية وهران (00ر15 س)

--الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 17 8
2. شباب بلوزداد 15 5
--. اتحاد خنشلة 15 8
4. اتحاد الجزائر 13 6
5. أمل الأربعاء 12 8
6. مولودية الجزائر 11 7
--. مولودية البيض 11 9
- وفاق سطيف 11 7
9. اتحاد بسكرة 10 8
--. جمعية الشلف 10 8
11. نجم مقرة 9 9
12--. شبيبة الساورة 8 7
--. نادي بارادو 8 7
14. مولودية وهران 6 7
15. شبيبة القبائل 4 6
16.هلال شلغوم العيد 1 8.


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