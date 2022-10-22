بطولة الجزائر - شباب بلوزداد (فريق المدرب التونسي نبيل الكوكي ) على بعد نقطتين فقط عن المتصدر

قاد المدرب التونسي نبيل الكوكي فريقه شباب بلوزداد الجزائري بطل الموسم الماضي الى فوز خامس في خامس مباراة يخوضها ضمن بطولة الجزائرهذا الموسم وذلك على حساب نجم مقرة (3-1) محققا العلامة الكاملة ( 5/5 ).





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ورغم انه منقوص من 4 مقابلات فان شباب بلوزداد يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين فحسب عن شباب قسنطينة الذي يتصدر جدول الترتيب ( 8 مقابلات ) وذلك بفضل فوزه يوم امس على حساب اتحاد بسكرة (2-1) .ومن جهة اخرى انهزم فريق مولودية الجزائر خارج ميدانه امام اتحاد الخنشلة (0-2). وهي الهزيمة الاولى للفريق منذ تولي المدرب التونسي فوزي البنزرتي تدريبه ليتراجع فريق المولودية الى المركز السادس برصيد 11 نقطة و لقاءين متأخرين.وفي ما يلي نتائج الجولة التاسعة من بطولة الجزائر ( الرابطة المحترفة الاولى).اتحاد الجزائر - شبيبة الساورة 1-1شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة 2-1جمعية الشلف - أمل الاربعاء 1-1شباب بلوزداد - نجم مقرة 3-1مولودية البيض - نادي بارادو 0-0اتحاد خنشلة - مولودية الجزائر 2-0شبيبة القبائل - وفاق سطيف 2-3هلال شلغوم العيد مولودية وهران (00ر15 س)1. شباب قسنطينة 17 82. شباب بلوزداد 15 5--. اتحاد خنشلة 15 84. اتحاد الجزائر 13 65. أمل الأربعاء 12 86. مولودية الجزائر 11 7--. مولودية البيض 11 9- وفاق سطيف 11 79. اتحاد بسكرة 10 8--. جمعية الشلف 10 811. نجم مقرة 9 912--. شبيبة الساورة 8 7--. نادي بارادو 8 714. مولودية وهران 6 715. شبيبة القبائل 4 616.هلال شلغوم العيد 1 8.