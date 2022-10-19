وزير الخارجية يبحث مع مسؤول نرويجي الشراكة و التعاون الثنائي في عدد من المجالات

مثل التعاون الثنائي والشراكة بين تونس ومملكة النرويج والمسائل المتعلقة بالطاقة المتجددة و الاقتصاد الرقمي والتكوين المهني، ابرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بكاتب الدولة للشؤون الخارجية لمملكة النرويج، ايرلنغ ريمستد، الذي يُؤدّي زيارة عمل إلى تونس يوميْ 18 و19 أكتوبر الجاري.





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​وذكرت الوزارة في بلاغ اعلامي نشرته مساء اليوم أن الجرندي نوّه خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين مُؤكّدا على أهمية العمل على مزيد تعزيزها في أفق الاستحقاقات القادمة.وفي هذا الإطار، سلّم وزير الخارجية كاتبَ الدولة النرويجي رسالة دعوة مُوجّهة إلى وزيرة الخارجية النرويجية، أنكن هويتفلدت، للقيام بزيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمشاورات التونسية -النرويجية والتي ذكر بلاغ الوزارة انها" ستُمثّل فرصة لتعزيز التشاور الثنائي وللتباحث حول سبل تنويع العلاقات وإثرائها واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بين البلديْن".​وكان اللقاء كذلك مناسبة للتطرّق إلى موضوع الهجرة غير النظامية حيث دعا عثمان الجرندي إلى ضرورة اعتماد مُقاربة شاملة لا تقتصر على التعاطي مع هذه الظاهرة من الزاوية الأمنية البحتة. كما دعا النرويج، باعتبار خبرتها في مجال الحوار الاجتماعي والإدماج في سوق الشغل، إلى العمل على إرساء برامج تعاون ثنائي تهدف إلى تطوير القدرات وتشجيع المبادرات الفردية قصد فتح آفاق أرحب أمام الشباب، بما يُحقّق طموحاتهم ويُعزّز اندماجهم داخل النسيج الاقتصادي ويُساهم في معالجة مسألة الهجرة غير النظامية.​من جهة اخرى أطلع وزيرالخارجية المسؤول النرويجي على أبرز ملامح المسار التصحيحي بتونس والذي قال انه " يسير بثبات نحو إرساء مؤسسات ديمقراطية فعلية ما بعد الانتخابات التشريعية المُقبلة"، وذلك في "كنف احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وأسس دولة القانون".​ومن جانبه، أكّد ايرلنغ ريمستد أن بلاده مهتمة بتطوير التعاون مع تونس واستحثاث نسق الاستحقاقات الثنائية خلال فترة ما بعد كوفيد-19، مُثمّنا استعداد تونس لبحث آفاق تعاون جديدة مع النرويج بما في ذلك في مجالات الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الرقمي والتكوين المهني.​و نوّه ايرلنغ بالمجهودات التي تقوم بها تونس لإنعاش قطاع السياحة وتأمين المناطق السياحية في مختلف جهات البلاد، مضيفا بأن سلطات بلاده ستعمل على تشجيع النرويجيّين على الوجهة السياحية التونسية من خلال تضمين هذه المجهودات في إرشادات السفر الخاصة بتونس.و تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي والشرق الأوسط، إضافة إلى التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الرّاهن ولاسيما مسألتيْ الأمن الغذائي والطاقي.