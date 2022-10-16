بطولة اسبانيا : ريال مدريد في صدارة الترتيب بالفوز 3-1 على برشلونة


Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 - 17:39قراءة: 0 د, 58 ث
      
سجل ريال مدريد بواسطة كريم بنزيمة وفيديريكو بالبيردي والبديل رودريغو ليفوز 3-1 على غريمه برشلونة في مباراة قمة وانفرد بصدارة بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم اليوم الأحد.
وتمثل الهزيمة ضربة أخرى لبرشلونة ومدربه تشابي بعد أن بات على وشك الخروج من رابطة أبطال أوروبا عقب التعادل 3-3 مع إنتر ميلان في منتصف الأسبوع الماضي.

ولم يملك برشلونة أي رد على سرعة فينيسيوس جونيور وتمريرات توني كروس المتقنة وساهم اللاعبان في أول هدفين لصاحب الأرض.
ومرر كروس كرة أرضية متقنة إلى فينيسيوس الذي انطلق بسرعة فائقة وسدد كرة أنقذها الحارس مارك-أندريه تير شتيغن لكنها ردت إلى بنزيمة ليتابعها ويسدد في المرمى الخالي في الدقيقة 12.
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وقبل الاستراحة بعشر دقائق، استغل فينيسيوس خطأ المدافع إريك غارسيا ومرر الكرة إلى لاعب الوسط بالبيردي، الخالي من الرقابة، ليطلق تسديدة هائلة من حافة منطقة الجزاء داخل الشباك.
ولم يتعرض ريال تقريبا لأي تهديد حتى قرب النهاية، عندما قلص البديل فيران توريس الفارق بتسديدة من مدى قريب بعد كرة عرضية من المهاجم روبرت ليفاندوفسكي.
لكن رودريغو ضمن فوز ريال من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد أن تعرض لخطأ من غارسيا، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.
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ويتصدر ريال البطولة برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.

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