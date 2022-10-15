تونس وصندوق النقد الدولي يتوصلان الى اتفاق على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار

اعلن صندوق النقد الدولي، مساء السبت، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد





