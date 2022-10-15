اعلن صندوق النقد الدولي، مساء السبت، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد
تونس وصندوق النقد الدولي يتوصلان الى اتفاق على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار
En continu...
السبت 15 أكتوبر 2022 | 19 ربيع الأول 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:11
|17:45
|15:16
|12:12
|06:27
|05:00
|
22°
|28°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
2.06 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|28°-20
|30°-20
|28°-21
|29°-21
|28°-21
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 38 055) الترفيع في أسعار المحروقات بداية م
( 36 662) الخزينة العامة للبلاد التونسية تكش
( 32 550) المواطنة التي قامت بتصوير نقيب الح
( 23 297) مرسوم رئاسي: السجن بين 3 و6 سنوات
( 20 776) بطاقة ايداع بالسجن في حق لاعب كرة
( 20 654) والي بنزرت يطلب من رئيس البلدية تز
( 20 268) على قناة التاسعة: مشادة كلامية بي
( 18 476) البحيري يقاضي وفاء الشاذلي
( 18 034) بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القد
( 17 579) وزارة الداخلية تعلن الغاء استخدام
( 17 252) خطايا ضخمة واحكام سجنية لمسؤولين
( 17 186) ملف التسفير :الاحتفاظ بعلي العريض
( 16 823) حفيظ حفيظ: نسبة الزيادة في القطاع
( 16 722) زياد الهاني " اعتذر عن تصريحي بشأن
( 16 612) محمد البوزيدي: أجانب وشخصيات معرو
( 16 177) محامية مالك عقار مقر النقابة الوطن
( 16 033) الاحتفاظ بضابط في الحرس ومباشرة ق
( 15 951) 6 أشهر سجنا لعماد الدائمي
( 15 551) صورة اليوم: العضو المؤسس للشركة ال
( 15 515) القاضي المستقيل من هيئة الانتخابات
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ Madrid
095538am
jeu. 30 juin
06:47am 15:01 09:48pm
الانتخابات التشريعية 2022
.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 254825