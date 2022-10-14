الدورة الثامنة لأكتوبر الموسيقي بسوسة من 21 إلى 30 أكتوبر 2022

تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقى بسوسة، الدورة الثامنة لأكتوبر الموسيقي من 21 إلى 30 أكتوبر.

وتفتتح الدورة يوم الجمعة 21 أكتوبر (س19) بعرض الأوركستر السنفوني لمدينة سوسة



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بقيادة الفنان الناصر عفريت وبمشاركة الفنان حسان الدوس وذلك بالمركز الثقافي بسوسة.ويتابع الجمهور يوم السبت 22 أكتوبر، بالمركز الثقافي كذلك، عرضا لفرقة الوطن العربي للموسيقى، بقيادة الفنان عبد الرحمان العيادي وبمشاركة الفنانين عدنان الشواشي وشكري عمر الحناشي إلى جانب الفنان الشاب أحمد الرباعي.ويقدم مازري حاج علي وعماد مسعود يوم الإثنين 24 أكتوبر بالمعهد العالي للموسيقى بداية من الخامسة مساء عرض "أهازيج في راحة الأرواح" وهو عرض أول مدعم من صندوق التشجيع على الإبداع الفني.وبالفضاء ذاته، يتابع رواد هذه التظاهرة الموسيقية يوم الثلاثاء (س 17) ، عرض "سربح" للفنانة الشابة ميسون فطناسي، ويوم الأربعاء (س 17) عرض "إيقاعات من فينيزويلا" للفنان أوفال غوستافو" ovalles gustavo .وبالمعهد العالي للموسيقى أيضا يكون الموعد مساء الخميس 27 أكتوبر (س17) مع عرض "ميس الريم" للفنانة منال المحفوظي، في حين يستضيف المركب الثقافي يوم السبت (س19) الكوميديا الموسيقيّة "أليس" للفنان أسامة المهيدي وهو عمل من إنتاج مسرح الأوبرا بتونس.ويسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة لأكتوبر الموسيقي بسوسة يوم الأحد 30 أكتوبر بعرض جوق مدينة سوسة للمالوف والموسيقى الأندلسيّة المغاربيّة بقيادة الفنان فتحي بوسنينة وذلك بالمركز الثقافي بسوسة بداية من السابعة مساء.