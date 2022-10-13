بطولة الرابطة الاولى (الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لحساب الجولة الثانية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:







المجموعة الاولى:

الخميس 13 اكتوبر 2022

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في حمام سوسة

امل حمام سوسة صفر

النجم الساحلي 5 محمد الضاوي (8)(11)/عزالدين بوطمان (45)/فيني بونونغا (65)/حسام بن علي (70)

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السبت 15 اكتوبر 2022

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)

اتحاد تطاوين-النادي البنزرتي



الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 2 6 1 0 0 7 1

2-هلال الشابة 1 3 1 0 0 3 0

--الملعب التونسي 1 3 1 0 0 2 0

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4-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0

--النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

6-اتحاد تطاوين 1 0 0 0 1 1 2

-امل حمام سوسة 2 0 0 0 2 0 7

-النادي البنزرتي 1 0 0 0 1 0 3



الاحد 16 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية :

في ملعب سليمان (س15)

مستقبل سليمان-الاولمبي الباجي

في سيدي بوزيد (س15)

اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل الرجيش



الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 0

2-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0

-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 0 0

4-اولمبيك سيدي بوزيد 1 0 0 0 1 0 1

5-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0

-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0







المجموعة الاولى:الخميس 13 اكتوبر 2022في حمام سوسةامل حمام سوسة صفرالنجم الساحلي 5 محمد الضاوي (8)(11)/عزالدين بوطمان (45)/فيني بونونغا (65)/حسام بن علي (70)السبت 15 اكتوبر 2022ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)اتحاد تطاوين-النادي البنزرتي1- النجم الساحلي 2 6 1 0 0 7 12-هلال الشابة 1 3 1 0 0 3 0--الملعب التونسي 1 3 1 0 0 2 0--4-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0--النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 06-اتحاد تطاوين 1 0 0 0 1 1 2-امل حمام سوسة 2 0 0 0 2 0 7-النادي البنزرتي 1 0 0 0 1 0 3في ملعب سليمان (س15)مستقبل سليمان-الاولمبي الباجيفي سيدي بوزيد (س15)اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل الرجيش1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 02-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 0 04-اولمبيك سيدي بوزيد 1 0 0 0 1 0 15-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0