بطولة الرابطة الاولى (الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب


Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 - 17:35 قراءة: 1 د, 15 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الاولى لحساب الجولة الثانية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاربعاء:


المجموعة الاولى:
الخميس 13 اكتوبر 2022
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في حمام سوسة
امل حمام سوسة صفر
النجم الساحلي 5 محمد الضاوي (8)(11)/عزالدين بوطمان (45)/فيني بونونغا (65)/حسام بن علي (70)
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السبت 15 اكتوبر 2022
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين (س15)
اتحاد تطاوين-النادي البنزرتي

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1- النجم الساحلي 2 6 1 0 0 7 1
2-هلال الشابة 1 3 1 0 0 3 0
--الملعب التونسي 1 3 1 0 0 2 0
--
4-الترجي الرياضي 0 0 0 0 0 0 0
--النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0
6-اتحاد تطاوين 1 0 0 0 1 1 2
-امل حمام سوسة 2 0 0 0 2 0 7
-النادي البنزرتي 1 0 0 0 1 0 3

الاحد 16 اكتوبر 2022
المجموعة الثانية :
في ملعب سليمان (س15)
مستقبل سليمان-الاولمبي الباجي
في سيدي بوزيد (س15)
اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل الرجيش

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه
1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 0
2-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0
-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 0 0
4-اولمبيك سيدي بوزيد 1 0 0 0 1 0 1
5-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0
-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0
-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0



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