وزارة التشغيل والتكوين المهني تشارك في المعرض الدولي للطيران برواق للتعريف بالخدمات التي تسديها والهياكل الراجعة لها بالنظر

تشارك وزارة التشغيل والتكوين المهني، في الدورة الثانية للمعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء، التي تنتظم بمطار النفيضة الحمامات الدولي من 12 الى 16 أكتوبر الجاري.





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وتهدف وزارة التشغيل والتكوين المهني من خلال مشاركتها في هذا المعرض الدولي، برواق للتعريف بمختلف الخدمات التي تسديها والهياكل الراجعة لها بالنظر، إلى استقطاب المستثمرين التونسيين والأجانب وتشجيعهم على بعث وحدات صناعية في المجال في تونس وأيضا الى تمكين الإطارات والمكونين من الاطلاع على أحدث التكنولوجيات في المجال ودعم التعاون في مجال التكوين المهني.كما تساهم الوزارة في هذا المعرض من خلال إعداد عرض متكامل حول جملة هذه الخدمات وفيديوهات توثيقية لتثمين مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني وللتعريف بالخدمات المسداة في مجال تحسين التشغيلية، تبث على امتداد فعاليات المعرض في الرواق الخاص بها.وتقدم الوكالة التونسية للتكوين المهني بالمناسبة مختلف عروض التكوين في مجال صناعة الفضاء والطيران لإعداد الموارد البشرية في هذا القطاع، كما يقدم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مختلف الخدمات المسداة لفائدة المؤسسات الاقتصادية في مجال تشخيص الحاجيات من التكوين وإعداد مخططات التكوين وتمويل دورات التكوين المستمر لفائدة المشتغلين بها.وتعرض الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل برامج التشغيل النشيطة لمساعدة المؤسسات الاقتصادية التي تنتصب في تونس على انتداب الكفاءات التونسية في المجال عبر التكفل بنسبة من معاليم الانتداب والتكوين التكميلي.ولاحظ وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المعرض أنّ قطاع صناعة الفضاء والطيران هو قطاع حيوي ذو قدرة تنموية وتشغيلية عالية، مبرزا انّ الحكومة التونسية تراهن على تطوير الإستثمار في هذا القطاع من خلال مواكبة كل التطورات وتبادل الخبرات والتجارب مع كل الدول الشقيقة والصديقة، حسب ذات المصدر.يشار الى أن هذا المعرض يستقطب حوالي 110 شركة عارضة من 40 دولة إضافة الى مشاركة وفود عسكرية يتقدمها رؤساء اركان جيش الطيران لعدد من الدول الافريقية وممثلون لجيوش طيران أجنبية.كما تضمن فضاء المعرض أكثر من 55 طائرة وطائرات دون طيار لأكبر وأهم الشركات في هذا القطاع على غرار شركة إيرباص وهليكوبتر بيل وتكسترون والشركة التركية للطيران وغيرها، وفق بلاغ الوزارة.