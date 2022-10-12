النّسخة 41 من "رالي الشّط " من 23 أكتوبرالجاري إلى غرة نوفمبر المقبل

تحتضن تونس النّسخة 41 من رالي الشّط وذلك من 23 أكتوبرالجاري إلى غرة نوفمبر الجاري تحت إشراف الجامعة التّونسية للسّيارات حسب ما افادت به وكالة "وات" احلام بوعفيف الكاتبة العامة لللجامعة التونسية للسيارات.





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ويشارك في الرّالي الذي تنظمه شركة ألمانية مختصة حوالي 102 شخص (لجنة تنظيم و متسابقين) يكونون قافلة الرالي من جنسيات مختلفة ألمانية - أسترالية – يونانية – سلوفينية يتوزعون على 6 شاحنات و6 درّاجات نارية و 48 سيارة .واستعدادا لاحتضان النّسخة 41 من رالي الشّط من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر المقبل عقدت الجامعة التّونسية للسّيارات، بصفتها الهيكل الرّياضي المشرف على هذه التّظاهرة، اجتماعا تنسيقيا امس بحضور ممثّلين عن مختلف الوزارات المعنية .المرحلة 01: 23 أكتوبر2022: تونس – المهديةالمرحلة 02: 24 أكتوبر2022: المهدية – توزرالمرحلة 03: 25 أكتوبر2022: توزر – دوزالمرحلة 04: 26 أكتوبر2022: دوز – مخيّم الزّميلةالمرحلة 05: 27 أكتوبر2022: الزّميلة – قصر غيلانالمرحلة 06: 28 أكتوبر2022: قصر غيلان – قصر غيلانالمرحلة 07: 29 أكتوبر2022: قصر غيلان – الحويضاتالمرحلة 08: 30 أكتوبر2022: الحويضات – دوزالمرحلة 09: 31 أكتوبر2022: دوز - الحمامات