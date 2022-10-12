النّسخة 41 من "رالي الشّط " من 23 أكتوبرالجاري إلى غرة نوفمبر المقبل

تحتضن تونس النّسخة 41 من رالي الشّط وذلك من 23 أكتوبرالجاري إلى غرة نوفمبر الجاري تحت إشراف الجامعة التّونسية للسّيارات حسب ما افادت به وكالة "وات" احلام بوعفيف الكاتبة العامة لللجامعة التونسية للسيارات.
ويشارك في الرّالي الذي تنظمه شركة ألمانية مختصة حوالي 102 شخص (لجنة تنظيم و متسابقين) يكونون قافلة الرالي من جنسيات مختلفة ألمانية - أسترالية – يونانية – سلوفينية يتوزعون على 6 شاحنات و6 درّاجات نارية و 48 سيارة .
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واستعدادا لاحتضان النّسخة 41 من رالي الشّط من 23 أكتوبر إلى غرة نوفمبر المقبل عقدت الجامعة التّونسية للسّيارات، بصفتها الهيكل الرّياضي المشرف على هذه التّظاهرة، اجتماعا تنسيقيا امس بحضور ممثّلين عن مختلف الوزارات المعنية .
وفي ما يلي مسار الرالي (المراحل):
المرحلة 01: 23 أكتوبر2022: تونس – المهدية
المرحلة 02: 24 أكتوبر2022: المهدية – توزر
المرحلة 03: 25 أكتوبر2022: توزر – دوز
المرحلة 04: 26 أكتوبر2022: دوز – مخيّم الزّميلة
المرحلة 05: 27 أكتوبر2022: الزّميلة – قصر غيلان
المرحلة 06: 28 أكتوبر2022: قصر غيلان – قصر غيلان
المرحلة 07: 29 أكتوبر2022: قصر غيلان – الحويضات
المرحلة 08: 30 أكتوبر2022: الحويضات – دوز
المرحلة 09: 31 أكتوبر2022: دوز - الحمامات
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