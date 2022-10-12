تصفيات كاس امم افريقيا - حكام مقابلتي المنتخبين الاولمبيين التونسي و الكونغولي


Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 - 14:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قرر الاتحـــاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام كامروني بقيادة نقـــاوا بلاز إيفن لادارة مباراة الذهـــاب بين المنتخب الوطني الاولمبي ونظيره الكونغولي يوم 23 أكتوبر الجاري بملعب ألفونس ماسابا ببرازافيل (الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي ) في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم . ويساعده مواطناه ألفيس نقيقوي و رودريق مبيلي.


وسيكون الكاميروني أنطوان إيسوما حكما رابعا . اما مراقب المباراة فسيكون الايفواري روني ويليامس

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اما بالنسبة لمباراة الاياب بين المنتخبين الاولمبيين التونسي والكونغولي المقررة ليوم 30 أكتوبر الجاري بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ( الساعة الثالثة بعد الزوال) فقد تم تعيين طاقم حكام مصري بقيادة إبراهيم نورالدين ويساعده مواطناه أحمد توفيق طالب علي وهاني عبد الفتاح الصنديد.
وسيكون المصري محمود ناجي موسى حكما رابعا.
ويراقب المباراة المغربي جمال كعواشي

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