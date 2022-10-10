جندوبة: الفرع الجهوي للمحامين يطالب السلط القضائية والإدارية بحلحلة الشكايات والمشاريع المعطلة

أثار أعضاء الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين مع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بجندوبة، وأيضا خلال جلسات مماثلة التأمت قبلها مع كل من والي جندوبة في 3 أكتوبر الجاري، ووكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة الابتدائية بالجهة في 28 سبتمبر المنقضي، جملة من القضايا العالقة المتصلة بسير مرفق القضاء وبمشاريع البنية التحتية في الجهة وغيرها.





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وفي هذا الصدد، تطرقت جلسة الاثنين إلى البنية التحتية للمحكمة الابتدائية، وبطء الأشغال في محكمة ناحية عين دراهم، وعدم تنفيذ الأمر المتعلق بإحداث الإدارة الجهوية للعدل الصادر في 2017، والنقص المسجل في الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالقضاة أو بالكتبة، إضافة إلى البطء في إحالة شكايات المتقاضين المعطلة لدى باحث البداية والفصل فيها، وتخصيص مأوى لسيارات المحامين، وتنظيم الجلسات والإرشاد ونسخ الملفات والاطلاع عليها، وتحيين قائمة الخبراء، وسدّ الشغورات الحاصلة على هذا الصعيد في عدة اختصاصات، من بينها البناء والفلاحة والإعلامية والميكانيك والفحص الطبي.ووفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، لطفي العيادي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أثار أعضاء الهيئة في الجلسة مع والي الجهة، سمير كوكة، معضلة تعطل عدد من المشاريع العمومية، والدعوة الى استحثاث الأشغال وحلحلة الإجراءات الإدارية المعيقة، "واتخاذ قرارات ترتقي الى مستوى المسؤولية التي بعهدته"، وفق تعبيره.وأضاف العيادي أنه سلم والي الجهة طلبا رسميا يتعلق بتفعيل الأمر عدد 764 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم نيابة المحامي للهياكل العمومية، إما عن طريق طلب العروض أو التفاوض المباشر، حفظا لشفافية المعاملة والتكليف.وكان عدد من المتقاضين قد اشتكوا من التأخير الحاصل في النظر في شكاياتهم المحالة من قبل النيابة العمومية لدى باحث البداية، والتي يعود بعضها الى سنوات، فيما انتقد آخرون عدم التساوي في إنجاز محاضر البحث بين عموم المتقاضين، فضلا على البطء المسجل في تلخيص الأحكام وتنفيذها، بما يحفظ حقوقهم ويضمن التزاماتهم.