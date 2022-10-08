إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين منظمة الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمة الدولية "إنسانية وإدماج" من أجل مناصرة حقوق ذوي الإعاقة


Publié le Samedi 08 Octobre 2022 - 14:43 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تم خلال الأسبوع الجاري، إمضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
والمنظمة الدولية "إنسانية وإدماج"، تستهدف مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية بنزرت وسيتم لاحقا تعميم هذه الاتفاقية على بقية ولايات

الجمهورية حسب ما أفاد به رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي.

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وأضاف يسري المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت أن هذه الاتفاقية تستهدف حوالي 38 ألف شخص من ذوي الإعاقة بولاية
بنزرت من أجل مناصرة حقوقهم وتعزيز إدماجهم الاقتصادي والمهني وكذلك التعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية.

كما تهدف الاتفاقية وفق محدث (وات) الى تفعيل قانون 2 بالمائة للانتداب في الوظيفة العمومية للأشخاص ذوي الإعاقة والتحفيز على الانتصاب للحساب الخاص والتعريف بالامتيازات الجبائية لدى المؤسسات الاقتصادية حول مزايا انتداب الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت المزاتي الى أنه سيتم في غضون 6 أشهرعلى أقصى تقدير تعميم هذه الاتفاقية على بقية ولايات الجمهورية حسب الإمكانيات المادية المتوفرة مشيرا الى أن عدد الأشخاص الحاملين لبطاقات إعاقة يناهز حاليا 438 ألف حسب آخر إحصاء لوزارة الشؤون الاجتماعية.

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