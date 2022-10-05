مدنين :انتشال جثة فتاة بسواحل جزيرة جربة

انتشلت وحدات مشتركة بين الحرس البحري والحماية المدنية صباح اليوم على مستوى شاطئ القسطيل باغير من معتمدية جربة ميدون جثة لفتاة يتواصل التحقق من هويتها وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عاطف حويج .





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ويرجح ان تكون الجثة لاحدى ضحايا مركب هجرة غير نظامية غادر منذ نحو اسبوعين سواحل جرجيس ورغم جهود البحث والتمشيط لم يتم العثور على هذا المركب .وفي الوقت الذي لم يتم التعرف بعد من خلال التحليل الجيني على هوية الفتاة وفق المصادر الرسمية من الحماية المدنية ومن الحرس البحري الا ان احدى عائلات ضحايا مركب هجرة غير نظامية اصيلي مدينة جرجيس اكدت ان الجثة لابنتها وانها استطاعت التعرف عليها.ويذكر ان مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل جرجيس منذ اسبوعين وعلى متنه بين 17 و18 شخصا منهم رضيعة .وقد فقد الاتصال بهم نصف ساعة من خروجهم خاصة وان العملية تزامنت مع تقلبات جوية حادة واضطراب للبحر الا ان عمليات البحث والتمشيط تواصلت لفترة من طرف البحارة والاجهزة الرسمية من الجيش والحرس بحرا وجوا لاسيما في ظل ضغط عائلات المفقودين الذين رابطوا مقر معتمدية جرجيس لايام.