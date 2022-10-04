تطاوين: تهذيب وتعصير حوالي 80 كلم من الطرقات داخل الاحياء السكنية في معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمراسن والصمار

انهت وكالة التجديد والتهذيب العمراني، برنامج تهذيب وتعصير حوالي 80 كلم من الطرقات في احياء بلديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراسن والصمار، بالخرسانة الاسفلتية، التي اعتمدتها لاول مرة في الجهة، وذلك بكلفة جملية بلغت حوالي 8,5 مليون دينار، وفق ما افاد به مندوب الوكالة في الجهة رفيق الحكيري "وات".





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وقال الحكيري، ان الوكالة انطلقت في اعداد الدراسات الفنية لتهذيب القسط الثاني من الاحياء الشعبية في مدن غمراسن والسند من معتمدية البئر الاحمر والحي الغربي في مدينة ذهيبة وحي الرصد الجوي بمدينة رمادة، واشار الى انه من المنتظر ان تشمل اشغال التهذيب، تصريف المياه المستعملة وتحسين الطرقات والارصفة والتنوير العمومي.واكد الحكيري من جهة اخرى، على ضرورة استغلال عدة مشاريع انجزتها الوكالة في الجهة، والتى من بينها سوق الجملة والة الوزن الكبرى به والقاعة الرياضية بحي عباس في مدينة تطاوين ومخازن في مدينة رمادة.واشار الى صعوبة التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه المشاريع وغياب المدخرات العقارية في اغلب المناطق واهمية صيانة المشاريع وتعهدها حتى تحافظ على وظيفتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق جودة الحياة.