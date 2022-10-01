الترجي الجرجيسي - انتداب الجبري من الترجي التونسي وابرام عقود لمدة خمس سنوات لثلاثة لاعبين شبان

تعزيزا لرصيده البشري امضى الترجي الجرجيسي عقود إحتراف لمدة خمسة مواسم لثلاثة من أبنائه الذين تكونوا في النادي وهم ريان القديري وآدم فريعة وياسين العريض.

كما تعاقد الفريق مع لاعب الترجي الرياضي التونسي المهاجم أشرف الجبري في شكل إعارة بموسم واحد



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ويعول الفريق الذي يدربه منذر بوزميطة على عدد من الشبان لخوض رهان الموسم رغم انه مازال لا يعرف مصيره في الموسم المقبل هلسيبقي في الرابطة الثانية ام سيخوض مقابلات باراج من اجل البقاء في الرابطة الاولى؟