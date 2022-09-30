السفير الإيطالي المنتهية مهامه يؤكّد تمسّك بلاده بعلاقاتها "المتميزة مع تونس"

أكّد لورنزو فانارا، السفير الإيطالي بتونس، المنتهية مهامه، "تمسّك بلاده بعلاقاتها المتميزة مع تونس وحرصها على مزيد توطيدها وتنويعها".





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كما عبّر الدبلوماسي الإيطالي خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية، قيس سعيّد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بمناسبة انتهاء مهامه، عن امتنانه للدعم الذي حظي به طيلة فترة عمله بتونس.من جانبه أثنى رئيس الجمهورية على "متانة روابط الصداقة التاريخية القائمة بين تونس وإيطاليا"، منوّها بمستوى التعاون بين البلدين في عدة مجالات.كما أبرز، "حرص تونس على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية وفق رؤى وتصورات جديدة تخدم مصلحة الشعبين التونسي والإيطالي"، حسب ما جاء في بلاغ لمؤسسة الرئاسة.