وزير الشؤون الاجتماعية يعطي إشارة انطلاق مشروع "التحويلات المالية المراعية لتغذية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس"

أعطى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، إشارة انطلاق مشروع "التحويلات المالية المراعية لتغذية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس" الذي ستنجزه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحكومة الألمانية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس "اليونيسيف".





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وأعلن الوزير، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، عن إقرار مبلغ مالي قدره 50 دينارا بمناسبة العودة المدرسية 2023-2024 لفائدة التلاميذ من 6 إلى 18 سنة المنتمين للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في إطار برنامج الأمان الاجتماعي الذي يعتبر من أهم الركائز الأساسية وذات الأولوية لإرساء أرضية الحماية الاجتماعية في تونس.وبين الوزير أنه تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة بخدمات برنامج الأمان الاجتماعي، عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع أطراف الشراكة على توسيع قاعدة الفئة المستهدفة من الأطفال المنتمين للعائلات المعوزة إلى حدود 18 سنة وتمكينهم من منحة عائلية شهرية قدرها 30 دينار لكل طفل دون سقف.من جهته أبرز سفير ألمانيا بتونس بيتر بروغل، مدى تأثير الوضع الاقتصادي والاجتماعي العالمي على الأطفال وعلى آفاقهم المستقبلية وتمدرسهم وتمتّعهم بالصحة والتغذية الجيدة، منوها بالتجربة التونسية في مجال الاستثمار في رأس المال البشري للأطفال ومبديا استعداد ألمانيا والتزامها للوقوف إلى جانب تونس لا سيما في البرامج الاجتماعية التي تعنى بالطفولة.وأكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس ماريلينا فيفاني، استحسان منظمة "اليونيسف" استمرار دعم الحكومة التونسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-5 سنوات ومواصلتها دعمهم من 6 إلى 18 عامًا من خلال هذا المشروع الجديد، مبدية استعداد منظمة "اليونيسيف" لمواصلة دعم تونس في استثماراتها في الطفولة لضمان حق الأطفال في الحصول على فرصة عادلة لتطوير إمكانياتهم من خلال التعليم الجيد والصحة والتغذية.وتم بمقر الوزارة، إمضاء برنامج عمل مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة "اليونيسيف" والمتعلق بالفترة 2023/2024.