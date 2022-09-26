الانتخابات التشريعية: الترتيبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة محور جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة الشؤون الاجتماعية


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 20:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثلت الترتيبات العملياتية التي سيتم اتخاذها، بخصوص مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022، محور جلسة عمل جمعت اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.


وتم الاتفاق مع ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية، على تمكين الهيئة من قائمة محينة في الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تتضمن نوعية الإعاقة وعناوينهم، حتى يتسنى توزيعهم على مكاتب الاقتراع القريبة والمناسبة لهم، وتمكينهم من الولوج إلى مراكز الإقتراع وممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية و سهولة، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.

وقد واكب جلسة العمل نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلي منصري ومحمود الواعر
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ومحمد نوفل الفريخة.


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