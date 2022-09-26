ديوان الحبوب: كميات الحبوب المجمّعة بلغت 5ر7 مليون قنطار الى موفى اوت 2022

بلغت كميات الحبوب المجمّعة نحو 5ر7 مليون قنطار، الى موفى أوت 2022، مقابل 8 ملايين قنطار خلال الفترة ذاتها من الموسم الفارط، لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 7 بالمائة، وفق احصائيات نشرها ديوان الحبوب، مؤخرا





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وتتوزع هذه الكميات على المستوى الوطني الى 758ر6 مليون قنطار من القمح الصلب و344ر0 مليون قنطار من القمح اللين و404ر0 مليون قنطار من الشعير وحوالي 1108 قنطار من التريتيكالوأكد ديوان الحبوب ان ولايات الشمال الغربي حققت النصيب الأوفر من الحبوب أي ما يعادل نسبة 2ر62 بالمائة من الكميات الجملية المجمعة (627ر4 مليون قنطار). في حين، جمّعت ولايات الشمال الشرقي 5ر30 بالمائة من الكميات المجمعة ( 290ر2 مليون قنطار) و3ر7 بالمائة في الوسط والجنوبوتصدرت ولاية باجة قائمة اهم الولايات المجمعة للحبوب لتستأثر بنسبة 3ر29 بالمائة من اجمالي الحبوب تليها ولاية بنزرت بحوالي 2ر17 بالمائة. واحتلت ولاية جندوبة المرتبة الثالثة بتجميع 14 بالمائة من الحبوب فولايات سليانة (12 بالمائة) والكاف (5ر7 بالمائة) ثم منوبة (6 بالمائة) والقيروان (5ر5 بالمائة) بينما جمعت بقية الولايات الاخرى ذات الانتاج المحدود 9 بالمائة من اجمالي الحبوبوسجلت الولايات الثلاث الأولى وهم باجة وبنزرت وجندوبة اهم كمية من القمح الصلب بلغت 63 بالمائة من الكمية الجملية المجمعة. وانحصرت كميات الشعير المجمعة أساسا في ولايتي سليانة والكاف بنسبة 59 بالمائة من التجميع الوطني لهذه المادةوتولّى المجمعون الخواص تجميع 5ر58 بالمائة من كميات الحبوب الجملية (اي 4ر4 مليون قنطار)، في حين سجلت الشركات التعاونية نسبة تناهز 40 بالمائة. وتواصل تدخل ديوان الحبوب في نشاط التجميع بنسبة 4ر1 بالمائة وذلك على مستوى الجهات ذات الانتاج المحدود.