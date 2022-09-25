ديوان التونسيين بالخارج ينظم الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2022-2023

ينظم ديوان التونسيين بالخارج، من 03 أكتوبر إلى 06 ديسمبر 2022، الدورة الأولى من برنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية 2022-2023 الموجهة للطلبة ولغير الطلبة التونسيين المقيمين بالخارج وذلك بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية.





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وسيتكفل الديوان بخلاص نسبة 70% من معلوم الدراسة حسب بلاغ صادر اليوم الاحد.واوضح الديوان انه يتعين على الراغبين في المشاركة، القيام بتسجيل أولي عبر موقع بورقيبة للغات الحية www.iblv.rnu.tn (Préinscription) ثم موافات مصالح الديوان، بنسخة من هذه الوثيقة مصحوبة بمطلب مشاركة ونسخة من جواز السفر التونسي والأجنبي أو بطاقة قنصلية بالاضافة الى صورة شمسية وتعمير الإلتزام و بطاقة الإرشادات المصاحبين.وجاء في ذات البلاغ انه لايداع الملفات بالخارج، يمكن الاتصال بالملحقين الاجتماعيين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية او بالمراكز الاجتماعية والثقافية "دار التونسي".