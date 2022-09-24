سليانة: القبض على شقيقين يشتبه في ترويجهما للقنب الهندي بمدينة مكثر


Publié le Samedi 24 Septembre 2022 - 15:56 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قبضت فرقة الشرطة العدلية بسليانة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء أمس الجمعة، على شقيقين يشتبه في ترويجهما للقنب الهندي او ما يعرف بـ"الزطلة" في صفوف متساكني مدينة مكثر بما في ذلك القصر، وفق ما ذكره، اليوم السبت، مصدر أمني، لـ"وات".


وأوضح المصدر ذاته أن الوحدات المذكورة ضبطت بحوزة أحد الموقوفين سيجارة محشوّة بمادة الزطلة ولدى الشخص الثاني مبلغ مالي يرجح أنّه متأت من عائدات الترويج، إضافة إلى 3 سكاكين معدّة لقص المادة المخدرة، إلى جانب بقايا من القنب الهندي.

وأشار ذات المصدر إلى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهما من أجل ترويج مادّة مخدّرة كما تم الاحتفاظ بطفل قاصر من اجل استهلاك مادة مخدرة علما أن أعمار الموقوفين الثلاثة تتراوح بين 15 و19 سنة.

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