عدد من مهنيي القطاع السياحي وأصحاب وكالات الأسفار اليابانية والآسيوية مهتمون بالوجهة السياحية التونسية

أعرب عدد من مهنيي القطاع السياحي وأصحاب وكالات الأسفار اليابانية والآسيوية عن اهتمامهم بالوجهة السياحية التونسية خاصة بعد تحسن الوضع الصحي وتخفيف قيود السفر في تونس واليابان.





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وجرى التعبير عن هذه الرغبة خلال افتتاح الجناح التونسي في الصالون الدولي للسياحة، الذي تحتضنه العاصمة اليابانية طوكيو من 22 إلى 25 سبتمبر 2022، وتشارك فيه تونس بثلاث وكالات أسفار تونسية، وذلك بالتعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية وسفارة الجمهورية التونسية باليابان والديوان الوطني التونسي للسياحة، وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة والصناعات التقليدية، الجمعة.ويعرض الجناح التونسي، الذي يمتد على مساحة 36 متر مربع، منتوجات من الصناعات التقليدية كما يشهد تنظيم حصص تذوق لعدد من المنتجات والمأكولات التي تلقى رواجا في اليابان على غرار زيت الزيتون والتمور.ويتم بالمناسبة بث فيديوهات ترويجية عن السياحة التونسية البديلة والمستدامة وأبرز المعالم الثقافية والحضارية التي تزخر بها تونس.وينتظر ان يجري الوفد التونسي خلال هذه التظاهرة، عددا من اللقاءات مع كبار المهنيين ومسؤولي المنظمات اليابانية الناشطة في المجال السياحي والرحلات بهدف الترويج للوجهة السياحية التونسية في اليابان وبحث السبل الكفيلة بمزيد استقطاب وجذب السياح اليابانيين والآسيويين وتشجيعهم على زيارة تونس.وقد دأبت تونس على المشاركة سنويا في هذا المعرض السياحي الذي يستقطب حوالي 150 ألف زائر ويتم تنظيمه من قبل جمعية السفر والسياحة اليابانية والرابطة اليابانية لوكالات الأسفار ومنظمة السياحة الوطنية اليابانية بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة. ويشارك في الصالون حاليا الى جانب تونس حوالي 70 بلدا آخر.ويتضمن برنامج اليومين الأولين للمعرض تنظيم حلقات نقاش وندوات علمية وزيارات لفائدة أصحاب المهن المختصة في مجال السياحة وكبرى الشركات الآسيوية العالمية الرائدة في مجال السياحة، فيما يفتتح المجال لعموم الزائرين يومي 24 و25 سبتمبر 2022 لزيارة مختلف أجنحة المعرض.