كرة اليد - الترجي يتعادل مع الكويت الكويتي ويواجه الشارقة الاماراتي في الدور الثاني

تعادل الترجي الرياضي مع نادي الكويت الكويتي 34-34 في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات لحساب الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول للبطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس لكرة اليد المؤهلة الى بطولة العالم للاندية (سوبر غلوب).

ولحساب المجموعة ذاتها، كان الزمالك المصري قد فاز على مولودية الجزائر 31-26 في وقت سابق.





وعادت صدارة المجموعة الى الزمالك المصري برصيد 6 نقاط في حين تحصل الترجي الرياضي على المركز الثاني ب3 نقاط متقدما بفارق الاهداف على نادي الكويت الكويتي صاحب المركز الثالث. اما المركز الرابع والاخير فقد آل لفريق مولودية الجزائر بلا رصيد.

وتبعا لذلك، سيلاقي الترجي الرياضي في الدور الثاني المقرر يوم الخميس المقبل الشارقة الاماراتي ثالث المجموعة الاولى بينما سيواجه نادي الكويت الكويتي مواطنه السالمية صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى. وضمن نادي الزمالك المصري تاهله مباشرة الى الدور نصف النهائي باعتباره سيكون معفى من خوض مباراة ربع النهائي امام سكيكدة الجزائري الذي تغيب عن البطولة.

وسيواجه النادي الافريقي متصدر المجموعة الاولى فريق مولودية الجزائر صاحب المركز الرابع والاخير في المجموعة الثانية.

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الترتيب النهائي للمجموعة الاولى

الفريق ن ل

1- النادي الافريقي 4 3

2- السالمية الكويتي 4 3

3- الشارقة الاماراتي 4 3

4- سكيكدة الجزائري 0 3 تغيب عن البطولة





الترتيب النهائي للمجموعة الثانية

الفريق ن ل

1- الزمالك المصري 6 3

2- الترجي الرياضي 3 3

3- نادي الكويت 3 3



برنامج الدور ربع النهائي

الخميس 22 سبتمبر 2022

النادي الافريقي - مولودية الجزائر

الترجي الرياضي - الشارقة الاماراتي

الكويت الكويتي - السالمية الكويتي

الزمالك المصري - سكيكدة الجزائري /تاهل الزمالك الى نصف النهائي مباشرة بسبب غياب الفريق الجزائري)







وعادت صدارة المجموعة الى الزمالك المصري برصيد 6 نقاط في حين تحصل الترجي الرياضي على المركز الثاني ب3 نقاط متقدما بفارق الاهداف على نادي الكويت الكويتي صاحب المركز الثالث. اما المركز الرابع والاخير فقد آل لفريق مولودية الجزائر بلا رصيد.وتبعا لذلك، سيلاقي الترجي الرياضي في الدور الثاني المقرر يوم الخميس المقبل الشارقة الاماراتي ثالث المجموعة الاولى بينما سيواجه نادي الكويت الكويتي مواطنه السالمية صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولى. وضمن نادي الزمالك المصري تاهله مباشرة الى الدور نصف النهائي باعتباره سيكون معفى من خوض مباراة ربع النهائي امام سكيكدة الجزائري الذي تغيب عن البطولة.وسيواجه النادي الافريقي متصدر المجموعة الاولى فريق مولودية الجزائر صاحب المركز الرابع والاخير في المجموعة الثانية.1- النادي الافريقي 4 32- السالمية الكويتي 4 33- الشارقة الاماراتي 4 34- سكيكدة الجزائري 0 3 تغيب عن البطولة1- الزمالك المصري 6 32- الترجي الرياضي 3 33- نادي الكويت 3 3النادي الافريقي - مولودية الجزائرالترجي الرياضي - الشارقة الاماراتيالكويت الكويتي - السالمية الكويتيالزمالك المصري - سكيكدة الجزائري /تاهل الزمالك الى نصف النهائي مباشرة بسبب غياب الفريق الجزائري)