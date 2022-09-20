البطولة العربية للاندية لكرة اليد - فوز الشارقة الاماراتي على النادي الافريقي 28-27

فاز الشارقة الاماراتي على النادي الافريقي 28-27 في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء بقاعة الحمامات في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول للبطولة العربية للاندية البطلة والفائزة بالكاس لكرة اليد المؤهلة الى بطولة العالم للاندية (سوبر غلوب).

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز السالمية الكويتي على سكيكدة الجزائري بالغياب (10-صفر).



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وفي اعقاب الدور الاول، تصدر النادي الافريقي ترتيب المجموعة الاولى برصيد 4 نقاط (فارق اهداف ايجابي 16) متقدما بفارق الاهداف على كل من السالمية الكويتي (فارق اهداف ايجابي 15) والشارقة الاماراتي (فارق اهداف سلبي -1) بينما تذيل سكيكدة الجزائري الترتيب بلا رصيد بعدما خسر مبارياته الثلاث بالغياب (صفر-10 في كل مباراة).وسيواجه النادي الافريقي في الدور الثاني صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية التي تضم الزمالك المصري والترجي الرياضي ونادي الكويت الكويتي ومولودية الجزائر. وسيتحدد ترتيب المجموعة الثانية في اعقاب الجولة الثالثة والاخيرة المقررة اليوم الثلاثاء التي ستجمع بين الزمالك المصري ومولودية الجزائر من جهة والترجي الرياضي ونادي الكويت من دجهة اخرى.يذكر انه تم توزيع الفرق الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين وستترشح جميعها الى الدور الثاني لكن الترتيب النهائي في نهاية الدور الاول سيحدد مواجهات الدور ربع النهائي.1- النادي الافريقي 4 32- السالمية الكويتي 4 33- الشارقة الاماراتي 4 34- سكيكدة الجزائري 0 3 تغيب عن البطولة1- الزمالك المصري 4 22- الترجي الرياضي 2 2-- نادي الكويت 2 24- مولودية الجزائر صفر 2