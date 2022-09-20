جبريل عثمان ( سانت إتيان الفرنسي ) وريان نصراوي ( نيم الفرنسي) ينضمان الى المنتخب التونسي للأواسط

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ اللاعب جبريل عثمان (18 عاما) الذي ينشط في سانت إيتيان الفرنسي، وريان نصراوي (19 عاما)، لاعب نيم الفرنسي، قد اختارا تمثيل المنتخب التونسي للأواسط.

وأوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ اللاعبين التحقا بتربص منتخب الأواسط الذي سيجري مقابلتين وديتين ضد المنتخب الفرنسي يومي 21 و 24 سبتمبر 2022، في إطار التحضير لتصفيات كأس أمم إفريقيا للأواسط 2023.







يذكر أنّ مدرب منتخب الأواسط عادل السليمي كان قد وجه الدعوة لـ 29 لاعبا هم:



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أمان الله مميش - زين الدين ساسي - رائد بوشنيبة - غيث الوهابي - مالك المهري - زكرياء العايب - أمان الله مجاهد - عزيز عبيد ( الترجي الرياضي) - رائد القزاح - الهادي جرتيلة - ثامر نويرة - أمين كشيش - فرج بن نجيمة - راقي العواني - محمد الضاوي (النجم الساحلي) - ياسين الدريدي - آدم قرب - يوسف سنانة (النادي الإفريقي).خليل اللومي - محمود غربال (النادي الصفاقسي) - البشير عباسي (اتحاد بن قردان) - محمد دربالي (الأولمبي الباجي) - ريان حداد (نادي حمام الأنف) - الصادق قديدة (الملعب التونسي) - أحمد جفالي (الاتحاد المنستيري) - ريان نصراوي (نيم الفرنسي) - أليساندرو اللواتي (إف سي بوفيتشيلي) - بشير يعقوب (أولمبيك مارسيليا) - جبريل عثمان (سانت إيتيان).



أمان الله مميش - زين الدين ساسي - رائد بوشنيبة - غيث الوهابي - مالك المهري - زكرياء العايب - أمان الله مجاهد - عزيز عبيد ( الترجي الرياضي) - رائد القزاح - الهادي جرتيلة - ثامر نويرة - أمين كشيش - فرج بن نجيمة - راقي العواني - محمد الضاوي (النجم الساحلي) - ياسين الدريدي - آدم قرب - يوسف سنانة (النادي الإفريقي).خليل اللومي - محمود غربال (النادي الصفاقسي) - البشير عباسي (اتحاد بن قردان) - محمد دربالي (الأولمبي الباجي) - ريان حداد (نادي حمام الأنف) - الصادق قديدة (الملعب التونسي) - أحمد جفالي (الاتحاد المنستيري) - ريان نصراوي (نيم الفرنسي) - أليساندرو اللواتي (إف سي بوفيتشيلي) - بشير يعقوب (أولمبيك مارسيليا) - جبريل عثمان (سانت إيتيان).