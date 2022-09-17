كأس دايفيس: منتخب اليونان يتاهل بعد تفوقه على نظيره التونسي 3-1

عمق اللاعب اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالميا الفارق لصالح منتخب بلاده ، في مواجهة عناصر المنتخب التونسي، لحساب منافسات المجموعة العالمية الثانية من كأس دايفيس للتنس الى نتيجة 3 - 1.وضمن منتخب اليونان انتصاره في المواجهة اليوم.

وجاء ذلك اثر فوزه ، في منافسات الفردي، على اللاعب التونسي اسكندر منصوري بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 6 - 2 و 6 - 4.







ولم تجر المباراة التي كانت مقررة في البرنامج ضمن منافسات الفردي بين التونسي عزيز دوقاز و اليوناني ميكائيل بيرفولاراكيس باعتبار ان نتيجتها لن تغير من اسبقية منتخب اليونان الذي تاكد من ترشحه .



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وكان المنتخب التونسي تمكن من تذليل الفارق 1-2 في سلسلة المباريات التي تجمعه بنظيره اليوناني بعد فوز الثنائي مالك الجزيري واسكندر المنصوري في مسابقة الزوجي على ميكائيل بيرفولاراكيس وسيتفانوس تسيتسيباس 6-7 و7-6 و6-3) اليوم السبت بملاعب التنس بالمنزه.



ولم تجر المباراة التي كانت مقررة في البرنامج ضمن منافسات الفردي بين التونسي عزيز دوقاز و اليوناني ميكائيل بيرفولاراكيس باعتبار ان نتيجتها لن تغير من اسبقية منتخب اليونان الذي تاكد من ترشحه .وكان المنتخب التونسي تمكن من تذليل الفارق 1-2 في سلسلة المباريات التي تجمعه بنظيره اليوناني بعد فوز الثنائي مالك الجزيري واسكندر المنصوري في مسابقة الزوجي على ميكائيل بيرفولاراكيس وسيتفانوس تسيتسيباس 6-7 و7-6 و6-3) اليوم السبت بملاعب التنس بالمنزه.