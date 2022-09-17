كأس دايفيس: منتخب اليونان يتاهل بعد تفوقه على نظيره التونسي 3-1


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 16:57 قراءة: 0 د, 40 ث
      
عمق اللاعب اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالميا الفارق لصالح منتخب بلاده ، في مواجهة عناصر المنتخب التونسي، لحساب منافسات المجموعة العالمية الثانية من كأس دايفيس للتنس الى نتيجة 3 - 1.وضمن منتخب اليونان انتصاره في المواجهة اليوم.
وجاء ذلك اثر فوزه ، في منافسات الفردي، على اللاعب التونسي اسكندر منصوري بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 6 - 2 و 6 - 4.


ولم تجر المباراة التي كانت مقررة في البرنامج ضمن منافسات الفردي بين التونسي عزيز دوقاز و اليوناني ميكائيل بيرفولاراكيس باعتبار ان نتيجتها لن تغير من اسبقية منتخب اليونان الذي تاكد من ترشحه .

..
...

وكان المنتخب التونسي تمكن من تذليل الفارق 1-2 في سلسلة المباريات التي تجمعه بنظيره اليوناني بعد فوز الثنائي مالك الجزيري واسكندر المنصوري في مسابقة الزوجي على ميكائيل بيرفولاراكيس وسيتفانوس تسيتسيباس 6-7 و7-6 و6-3) اليوم السبت بملاعب التنس بالمنزه.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253146



En continu...

Toutes les news...
السبت 17 سبتمبر 2022 | 20 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:26 15:44 12:21 06:03 04:36
Babnet
29°
 Babnet30° Babnet % 54 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2429°-2332°-2431°-2529°-24
  • Avoirs en devises
    23694,0

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,23264 DT        1$ =3,23446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
***
..

   