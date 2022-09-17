قفصة: انتفاع أكثرمن 140 تلميذا بالمدرسة الإبتدائية بعقلة حمد الحدودية بمساعدات إجتماعية من الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي

تسلّم أمس الجمعة 144 تلميذا من المدرسة الإبتدائية بمنطقة عقلة حمد الحدودية التابعة لمعتمدية سيدي بوبكر من ولاية قفصة، مساعدات إجتماعية وفّرها لفائدتهم الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي في إطار برنامجه السنوي الخاصّ بمساعدة ضعاف الحال والعائلات محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية.

وتُمثّل هذه المساعدات دفعة أولى من حصّة معتمدية سيدي بوبكر من مساعدات اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعية بقفصة للعودة المدرسية 2022-2023، والتي سيستفيد منها هذه العام 180 تلميذا وتلميذة من أبناء العائلات المُعوزة، وذلك حسب ما أوضحته المكلّفة بتسيير هذه اللجنة تقوى الجعيدي.





وشملت هذه المساعدات أدوات ومستلزمات مدرسية مختلفة من كرّاسات، وكتب، ومحافظ، بالإضافة إلى قطع من الألبسة الخاصة بالأطفال.

وبيّنت تقوى الجعيدي أن المساعدات التي خصّصها الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي لفائدة ولاية قفصة بمناسبة العودة المدرسية الجديدة, سوف ينتفع بها 3700 تلميذا وتلميذا من مختلف المراحل التعليمية ويتوزّعون على مختلف مدن وقرى الولاية.

ونسّقت اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعية أثناء إعداد قائمات التلاميذ المستفيدين بهذه المساعدات مع الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية ومع مندوبية التربية وكذلك مع السلط الجهوية و المحلّية، وتتولّى حاليا إعداد قائمة في الطلبة الذين سينتفعون بمساعدات في النقل الجامعي على أن تكون جاهزة في الأيام القليلة المقبلة.



