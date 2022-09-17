ثنائية طه ياسين الخنيسي تقود فريقه الكويت للفوز على الساحل 3-2

قاد المهاجم الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي فريقه الكويت للفوز على الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات الجولة الرابعة من البطولة الكويتية لكرة القدم.





.. ...

وسجل الخنيسي ثنائية في الدقيقتين 22 و35 رافعا رصيده الى 6 اهداف منذ انطلاق بطولة هذا الموسم في صدارة لائحة الهدافين فيما اضاف محمد فريح الهدف الثالث للكويت في الدقيقة 42. وذلل الساحل النتيجة في مناسبتين خلال الشوط الثاني عبر جيوفاني في الدقيقتين 64 و88 لكنه لم يتمكن من تفادي الهزيمة.ورفع الكويت رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف كاظمة المتصدر بـ10 نقاط بينما بقي الساحل في المركز الأخير بلا نقاط بعد تلقيه الخسارة الرابعة تواليا.