منوبة: حجز 270 طنا من البطاطا و170 طنا من البصل بمخزن تبريد ببرج التومي

تمكن اعوان فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، في اطار عمل رقابي مشترك مع مركز الحرس والامن الوطنيين والديوانة، من حجز 270 طنا من البطاطا المعدة للاستهلاك، و170 طنا من البصل، بمخزن تبريد بطريق مجاز الباب على مستوى برج التومي بالبطان، وفق مصالح التجارة





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وقد تم تحرير مخالفات اقتصادية في الغرض من اجل عدم التسجيل بالمنظومة الاعلامية للمخازن وعدم وضع التسمية التجارية على المخزن وعدم التسجيل للبيوعات وبالدفتر الخاص وعدم تحيين بطاقات الخزن ولعدم الاستظهار بفواتير البيع في كميات من البطاطا والبصلواكدت نفس المصادر انه سيتم ضخ المحجوز بالمسالك القانونية وتامين قيمته بالخزينة العامة للبلاد والتحرير على المخالف على معنى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.وتتواصل العمليات المشتركة بين التجارة والامن والحرس الوطنيين، لمقاومة مظاهر المضاربة والاحتكار بمختلف مسالك الخزن والتوزيع، حيث تم اول امس الاربعاء، حجز كمية 240 طنا من البطاطا بمخزن تبريد بمنطقة برج العامري، حجزا صوريا حيث تبين عبر التطبيقة الاعلامية الخاصة بالمخازن، والهادفة إلى متابعة عمليات التصريح بنشاط مخازن التبريد وتسجيل حركية معاملاتها، انه تم التفريط فيها خلافا للصيغ القانونية وخارج المسالك القانونية.وسيتم فتح تحقيق امني، وفق ماأفاد به مصدر امني "وات" لمعرفة الجهة التي حصلت على الكمية .كما تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية، امس الخميس، من حجز كمية 3 اطنان ونصف من مواد مختلفة من الفارينة والارز والعجين والسميد، بمنزل بجهة منوبة، فضلا على كمية 1506 لترات من الزيت المعلب والحليب، وتم تحرير مخالفات في الغرض في حق صاحبها وهو تاجر مواد غذائية.