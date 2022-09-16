منوبة: حادث اختناق 11 عاملة بتسرب غازي داخل وحدة صناعية

شهدت احدى الوحدات الصناعية بالحببيبية من معتمدية الجديدة بولاية منوبة، حادث اختناق عدد من العاملات بتسرب غازي، تطلّب نقل 11 حالة الى قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بطبربة، وقد تم اسعافهن ولا تكتسي حالتهن الصحية اية خطورة، وفق ماأفاد به مصدر امني "وات".







وياتي ذلك بعد ان احست عاملات باحدى الوحدات الصناعية، بعد دخولهن مقر عملهن، بدوار واغماء، فتم اعلام اعوان الحماية المدنية الذين تدخلوا لاسعافهن، ثم نقلهن الى المستشفى، وهن حاليا قيد المتابعة الصحية.



وباشرت وحدات الحرس الوطني تحقيقا في الحادثة، وذلك بالموازاة مع البحث الفني لاعوان الحماية المدنية، ومعاينتهم مصدر التسرب واسبابه.



