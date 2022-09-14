كأس دافيس للتنس : لاعبو المنتخب التونسي " جاهزون لمواجهة منتخب اليونان

أكد لاعبو المنتخب الوطني التونسي للتنس حسن استعدادهم لمواجهة منتخب اليونان، في المواجهة التي ستجري يومي 16 و 17 سبتمبر الجاري بملعب الحي الرياضي بالمنزه، لحساب منافسات المجموعة الثانية من كأس دايفيس.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية بمقر الجامعة التونسية للتنس، في حضور رئيسة الجامعة سلمى المولهي و عناصر المنتخب التونسي الذي يقوده اللاعب مالك الجزيري المتوّج قبل نحو أسبوعين ببطولة تشالنجر تولوز في صنف الزوجي.



وأوضح مالك الجزيري، بالمناسبة، أنّ لاعبي المنتخب الوطني التونسي حريصون على تشريف الراية الوطنية وتقديم مستوى جيّد في منافسات كأس دايفيس، لافتا النظر أنّ اللحمة والتضامن هي أبرز السمات التي تتحلى بها المجموعة.وكشف أنّ معنويات كامل الفريق عالية، في ظلّ تألق جميع اللاعبين في المباريات التي خاضوها، والنتائج الباهرة التي حققها بعضهم، على غرار تتويج اللاعب عزيز دوقاز بلقب بطولة المنستير الدولية يوم الأحد الماضي.وبدوره أفاد اللاعب اسكندر منصوري أنّ المنتخب الوطني التونسي على أتمّ الجاهزية وأنّ تحضيراته لمواجهة اليونان، المعززة باللاعب ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالميا، كانت جيدة، وهو ما وافقه فيه زميله عزيز الواقع الذي شدّد على قدرة المنتخب في كسب التحدي والقدرة على تجاوز الفريق المنافس.ومن جهة اخرى ، نوّه قائد المنتخب اليوناني ديميتريس شاتزينيكولاو بحسن الضيافة والأجواء التونسية، معربا أنّ عناصر منتخب بلاده سيقدمون أفضل ما لديهم في مواجهة لاعبي المنتخب التونسي.وقال انّ حضور مواطنه ستيفانوس تسيتسيباس ضمن تشكيلة المنتخب اليوناني في كأس دايفيس يمثل دافعا هاما للفريق من أجل التأهل للدور القادم.ومن جانبه، أبرز اللاعب ستيفانوس تسيتسيباس أنه سيعمل على تمثيل اليونان على أعلى مستوى في كأس دايفيس، مردفا أنّ حظوظ منتخب بلاده وافرة لتجاوز المنتخب التونسي.وقال انّ المنتخب اليوناني يملك أسبقية على نظيره التونسي متعلقة أساسا بمعدل الأعمار، منوها في ذات السياق بالتطور الذي يشهده التنس التونسي بامتلاكه للاعبة في حجم البطلة أنس جابر المصنفة الثانية عالميا في جدول ترتيب رابطة محترفات التنس.يذكر أنّ تشكيلة المنتخب التونسي في المباراة ستتكون من القائد مالك الجزيري (المصنف 415 عالميا) و اللاعب اسكندر منصوري (المصنف 254 عالميا) و اللاعب معز الشرقي (المصنف 348 عالميا) و اللاعب عزيز دوقاز (المصنف 355 عالميا) واللاعب عزيز الواقع (المصنف 864 عالميا)أما المنتخب اليوناني فسيمثله اللاعب ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف 6 عالميا) و اللاعب ميكايل بيرفولاراكيس (المصنف 391) و اللاعب بيتروس تسيتسيباس (المصنف 1106 عالميا) و اللاعب أريستوتليس ثانوس (المصنف 1221 عالميا) واللاعب أليكساندورس سكوريلاس (المصنف 703 عالميا).وستقام عملية القرعة الخاصة بالمباراة غدا الخميس على الساعة الـ 11:00 صباحا بمقر الجامعة التونسية للتنس.