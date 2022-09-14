وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي توقع اتفاقا مع نظيرتها الهندية لدعم الاستثمار بين البلدين

وقعت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للنهوض وتسهيل الاستثمار في الهند "انفست انديا" تهدف إلى تجديد التعاون الثنائي وضبط مشاريع استثمارية مشتركة بين تونس والهند.





وتولى التوقيع على المذكرة كل من مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عبد الباسط الغانمي ومدير عام "انفست انديا" وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر الاستثمار العالمي السادس والعشرين الذي ينتظم في جنيف من 12 إلى 14 سبتمبر 2022، وفق بلاغ أصدرته الوكالة الأربعاء.وترمي هذه الشراكة إلى وضع إطار لدفع الاستثمارات الثنائية وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة حول الاستثمارات في كلا البلدين علاوة على تعزيز مبادرات الاستثمار وتحسين تنفيذ الأهداف الاقتصادية المتبادلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات والقوانين المعمول بها وايضا تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر.ويلتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة بدعم وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والمعارف وفرص التكوين وتنظيم المنتديات والزيارات الدراسية القطاعية بين اعضاء الهيكلين.يشار الى أن كبار المسؤولين وممثلي 104 دولة حضروا مؤتمر الاستثمار العالمي الذي نظمته الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. علما ان مشاركة وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي كانت بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حسب البلاغ ذاته.