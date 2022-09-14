سوسة: زيادة ب106 بالمائة في عدد السياح الوافدين على المنطقة السياحية سوسة القنطاوي منذ بداية السنة الى يوم 10 سبتمبر الجاري

افاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان المنطقة السياحية سوسة القنطاوي شهدت خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 10 سبتمبر الجاري، زيادة ب106 بالمائة في عدد السياح الوافدين والذين بلغ عددهم 701 الف و094 حريفا، مقابل 340 الفا و298 حريفا زاروا المنطقة السنة الماضية





وأضاف القايد في تصريح ل"وات"، اليوم الأربعاء، ان جهة سوسة السياحية سجلت خلال نفس الفترة زيادة بحوالي 161 بالمائة في عدد الليالي المقضاة، حيث بلغ عددها 2 ملايين و434 الفا و703 ليالي مقابل 933 الفا و147 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021ولاحظ المندوب الجهوي للسياحة بسوسة ان هذه الأرقام المسجلة لا تزال منخفضة بالمقارنة مع الأرقام التي تم تسجيلها في السنة المرجعية 2019 بحوالي 27 بالمائة في عدد السياح الوافدين وب44 بالمائة في عدد الليالي المقضاةوذكر في هذا السياق ان المنطقة السياحية سوسة القنطاوي كانت سجلت خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 10 سبتمبر من سنة 2019 وفود 962 الفا و359 سائحا اجنبيا وتسجيل 4 ملايين و345 الفا و230 ليلة مقضاةيذكر ان المنطقة السياحية سوسة القنطاوي شهدت خلال العشرة أيام الأولى من شهر سبتمبر الجاري زيادة هامة قدرت ب 111 بالمائة في عدد الوافدين، حيث بلغ عددهم 60 الفا و721 حريفا مقابل 28 الفا و779 حريفا توافدوا خلال الفترة من 1 الى 10 سبتمبر من السنة الماضيةوارتفع بناء على ذلك عدد الليالي المقضاة بوحدات السياحية بولاية سوسة، خلال نفس الفترة من شهر سبتمبر الجاري، الى 235 الفا و680 ليلة، مقابل 73 الفا و257 ليلة بالسنة الماضية أي بزيادة قدرت ب 221 فاصل 7 بالمائة في عدد الليالي المقضاة