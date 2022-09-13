في لقائه بوفد من وزارتي العدل والداخلية: بوعسكر يؤكد أهمية التنسيق لانجاح المواعيد الانتخابية


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 17:28قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، مع وفد مشترك من سامي إطارات وزارتي العدل والداخلية، الأهمية التي توليها الهيئة لدعم التنسيـق مع مختلف هياكل الدولة، وحرصها على الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة.


وأبرز بوعسكر، ما تتطلبه الاستعدادات للمحطات الانتخابية القادمة من اتخاذ إجراءات، خاصة فيما يتعلق بتحيين السجل العدلي وقبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

وقد حضر اللقاء، نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي الى جانب عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252903



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 | 16 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:00 18:32 15:48 12:22 06:00 04:32
Babnet
31°
Babnet35°Babnet% 58:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2539°-2640°-2736°-2732°-25
  • Avoirs en devises
    23682,9

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =3,19033 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   764,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   