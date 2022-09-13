في لقائه بوفد من وزارتي العدل والداخلية: بوعسكر يؤكد أهمية التنسيق لانجاح المواعيد الانتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، مع وفد مشترك من سامي إطارات وزارتي العدل والداخلية، الأهمية التي توليها الهيئة لدعم التنسيـق مع مختلف هياكل الدولة، وحرصها على الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة.







وأبرز بوعسكر، ما تتطلبه الاستعدادات للمحطات الانتخابية القادمة من اتخاذ إجراءات، خاصة فيما يتعلق بتحيين السجل العدلي وقبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.



وقد حضر اللقاء، نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي الى جانب عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.











وأبرز بوعسكر، ما تتطلبه الاستعدادات للمحطات الانتخابية القادمة من اتخاذ إجراءات، خاصة فيما يتعلق بتحيين السجل العدلي وقبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.وقد حضر اللقاء، نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي الى جانب عضوي مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة.