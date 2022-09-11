الترجي الرياضي يتعادل وديا مع مستقبل سليمان 2-2

تعادل الترجي الرياضي مع مستقبل سليمان 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الاحد في اطار التحضيرات التي يجريها الفريقان استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى المقررة يوم 30 سبتمبر الجاري.

وجاء هدفا الترجي الرياضي بفضل البدري وبن حمودة في حين تحققت ثنائية مستقبل سليمان عن طريق رحماني وباباكار.





وكان الترجي الرياضي قد اجرى يوم امس مباراة ودية ضد امل حمام سوسة انتهت فاز فيها بنتيجة 3-1.





