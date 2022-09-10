البطولة الكويتية: الكويت يهزم العربي3-2 بفضل "هاتريك" الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي

حقق فريق الكويت فوزا صعبا على منافسه فريق العربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي الكويت، في ختام الجولة الثالثة للبطولة الكويتية لكرة القدم للموسم 2022 - 2023.

ويدين الكويت بهذا الفوز لنجمه الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي الذي سجل الثلاثية "هاتريك" عند الدقائق (47، 53، 90+5)، ويكون طه ياسين خنيسي قد بعث برسالة طمانة لمدربه في المنتخب الوطني التونسي جلال القادري الذي سيعلن يوم الثلاثاء عن قائمة المنتخب التونسي الذي يستعد لملاقاة منتخب البرازيل بملعب حديقة الأمراء بباريس يوم 27 سبتمبر الجاري ..





ومن جهة اخرى سجل للعربي هدفيه الليبي السنوسي الهادي "68"، وعلي فريدون "88" القادم الجديد من البطولة القطرية.

وبهذا الانتصار رفع الكويت رصيده من النقاط إلى 6 وتقدم قريبا من صدارة الترتيب بفارق نقطة عن شريكي الصدارة فريقي كاظمة والسالمية، فيما بخسارته ظل العربي على رصيد النقطتين متراجعا إلى المركز التاسع.











ومن جهة اخرى سجل للعربي هدفيه الليبي السنوسي الهادي "68"، وعلي فريدون "88" القادم الجديد من البطولة القطرية.وبهذا الانتصار رفع الكويت رصيده من النقاط إلى 6 وتقدم قريبا من صدارة الترتيب بفارق نقطة عن شريكي الصدارة فريقي كاظمة والسالمية، فيما بخسارته ظل العربي على رصيد النقطتين متراجعا إلى المركز التاسع.