اتحاد عمال تونس يدعو الحكومة الى الزيادة في الاجور وتشريكه في المفاوضات الاجتماعية


Publié le Samedi 10 Septembre 2022 - 14:52 قراءة: 0 د, 42 ث
      
دعا اتحاد عمال تونس، السبت، الحكومة الى التعجيل بالزيادة في الاجر الادنى المضمون الصناعي والفلاحي والتعديل في الاجور لتغطية تدهور المقدرة الشرائية للاجراء.


وشدد في بيان اصدره إثر اجتماعه الدوري المنعقد اليوم بحضور اعضاء المكتب التنفيذي الوطني، على ضرورة اتخاذ "اجراءات عملية مستعجلة للحد من الارتفاع الملحوظ لنسبة التضخم التي فاقت 8 بالمائة والضغط على الاسعار والحفاظ على استقرارها في متناول الجميع مع العمل بحزم على التخفيض في اسعار المواد المدرسية والجامعية المشطة.

ودعا الحكومة الى تشريك اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية معبرا عن رفضه للاقصاء االذي اعتمدته الحكومات السابقة. كما طالب بفتح حوار جدي وعملي مع المنظمات الوطنية حول اصلاح منظومات الجباية والصحة والتعليم والنقل الى جانب دعم الحريات النقابية والعامة والفردية وحرية الصحافة وتشريك اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية.


وتناول الاجتماع تقدم المؤتمرات الجهوية وذلك في اطار الاعداد للمؤتمر الوطني القادم حسب ذات البيان.

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