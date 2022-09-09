قائمة المنتخب البرازيلي لمباراتيه الوديتين امام غانا وتونس يومي 23 و27 سبتمبر

اعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي اليوم الجمعة عن قائمة اللاعبين المدعوين للمباراتين الوديتين امام المنتخبين الغاني والتونسي يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بلوهافر وباريس على التوالي في اطار الاستعدادات لنهائيات كاس العالم المقررة بقطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022.







وضمت القائمة 26 لاعبا وهم :

اليسون (ليفربول) ايدرسون (مانشستر سيتي) فيفرفتون (بالميراس) اليكس ساندرو (جوفنتوس) اليكس تيليس (اشبيلية) دانيلو (جوفنتوس) بريمر (جوفنتوس) ايدير ميليتاو (ريال مدريد) ايبانيز (روما) ماركينيوس (باريس سان جيرمان) تياغو سيلفا (تشلسي) برونو غيمارايش (نيوكاسل) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) ايفرتون ريبايرو (فلامينعو) فابينهو (ليفربول) فريد (مانشستر يونايتد) لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) انتوني (مانشستر يونايتد) روبرتو فيرمينهو (ليفربول) ماتيوس كونها (اتلتيكو مدريد) نيمار جونيور (باريس سان جرمان) بيدرو (فلامينغو) رافينها (برشلونة) ريشارليسون (توتنهام) رودريغو (ريال مدريد) فينيسيوس (ريال مدريد)

يذكر ان المنتخب البرازيلي سيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة السابعة الى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.







وضمت القائمة 26 لاعبا وهم :اليسون (ليفربول) ايدرسون (مانشستر سيتي) فيفرفتون (بالميراس) اليكس ساندرو (جوفنتوس) اليكس تيليس (اشبيلية) دانيلو (جوفنتوس) بريمر (جوفنتوس) ايدير ميليتاو (ريال مدريد) ايبانيز (روما) ماركينيوس (باريس سان جيرمان) تياغو سيلفا (تشلسي) برونو غيمارايش (نيوكاسل) كاسيميرو (مانشستر يونايتد) ايفرتون ريبايرو (فلامينعو) فابينهو (ليفربول) فريد (مانشستر يونايتد) لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد) انتوني (مانشستر يونايتد) روبرتو فيرمينهو (ليفربول) ماتيوس كونها (اتلتيكو مدريد) نيمار جونيور (باريس سان جرمان) بيدرو (فلامينغو) رافينها (برشلونة) ريشارليسون (توتنهام) رودريغو (ريال مدريد) فينيسيوس (ريال مدريد)يذكر ان المنتخب البرازيلي سيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة السابعة الى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.