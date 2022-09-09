انس جابر تواجه المصنفة الاولى عالميا IGA SWIATEK في نهائي أمريكا المفتوحة غدا السبت

تواجه اللاعبة التونسية أُنس جابر في الدورالنهائي لبطولة امريكا المفتوحة غدا السبت المصنفة الاولى عالميا البولونية إيغا شيانتيك المصنفة أولى عالميا في مواجهة مثيرة ومشوقة.







وكانت البطلة التونسية سحقت الليلة الماضية منافستها كارولين غارسيا بنتيجة 6-1 و6-3 لتبلغ نهائي بطولة أمربكا المفتوحة للتنس وتتأهل إلى المباراة النهائية الثانية لها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام. في حين تاهلت البولونية شيانتك على حساب البيلاروسية أرينا سبالينكا بنتيجة 3-6 و6-1 و6-4.



وبهذا الانجاز أصبحت أُنس التي اشتهرت بأنها "وزيرة السعادة"، أول لاعبة أفريقية تبلغ النهائي في نيويورك في عصر الاحتراف وأول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال ويمبلدون هذا العام



