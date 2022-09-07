وزيرة التجهيز تؤكد استعداد الحكومة لموسم الامطار والتوقي من تداعياتها

اكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، استعداد الحكومة لموسم الامطار والتوقي من تداعياتها على النسيجين العمراني والمهني، من خلال برمجة مجالس وزارية للغرض وتعبئة جهود جميع مصالح وزارة التجهيز مركزيا وجهويا ومحليا.





وأضافت الوزيرة، في تصريح لـ(وات)، عقب جلسة عمل جمعتها الاربعاء بوالي بنزرت سمير عبد اللاوي، ان الجلسة تناولت بالخصوص سير انجاز مختلف المشاريع الراجعة بالنظر للوزارة ومنها مشروع جسر بنزرت الثابت، الذي اعطى إشارة انطلاقه رئيس الجمهورية يوم 19 جويلية 2022، والمشاريع الطرقية المبرمجة والمتواصلة ولاسيما المعطلة منها وأيضا مشاريع حماية المدن من الفيضانات والحماية من الانجراف البحري على غرار مشروع حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري.وقالت وزيرة التجهيز والإسكان، لدى اشرافها ، على اشغال مجلس إدارة الشركة العقارية للبلاد التونسية للشمال وتنصيب المدير العام الجديد للشركة، ان العمل الجماعي في المؤسسة الام وبقية فروعها هو سر نجاح المؤسسة وتامين دورها التنموي والاجتماعي الكبيرين جهويا ووطنيا.واوصت، خلال اطلاعها على حضيرة اشغال مشروع حماية كرنيش بنزرت من الانجراف البحري بمعتمدية بنزرت الشمالية، برفع درجات المتابعة والمراقبة للمقاولات المكلفة بانجاز المشروع والالتزام برزنامة إتمام الاشغال المبرمجة نهاية شهري نوفمبر بداية ديسمبر المقبلين وضمان جودتها.وبمنطقة حشاد من معتمدية غزالة، اطلعت وزيرة التجهيز على مجمل عناصر مشروع تهذيب الحي على مستوى البنية التحتية والانارة والتجهيزات الجماعية الرياضية والمنجزة من قبل وكالة التجديد والتهذيب العمراني بكلفة مالية تقارب الـ2.5 مليون دينار .وعاينت وزيرة التجهيز، بمنطقة رفراف من معتمدية راس الجبل، حضيرة اشغال إتمام معالجة الانزلاق الأرضي بمدخل مدينة رفراف بالجهوية 69E2 .، والبالغ اعتماداته المالية الموظفة 1.8 مليون دينار ، وبنسبة تقدم اشغال فنية تعادل الـ70 بالمائة .