البنك المركزي: مداخيل الشغل المتراكمة تسجل الى موفى اوت زيادة ب16 بالمائة


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 13:10 قراءة: 0 د, 36 ث
      
زادت مداخيل الشغل المتراكمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2022، بنسبة 16 بالمائة لتصل الى 6 مليار دينار مقابل 5.1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وفق بيانات البنك المركزي التونسي نشرها السبت.


كما تجاوزت المداخيل السياحية المتراكمة 2.6 مليار دينار، بزيادة قدرها 82 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واظهرت احصاءات البنك المركزي ارتفاعا طفيفا على مستوى مجموع المعاملات في السوق ما بين البنوك بنسبة 8 بالمائة لتستقر في حدود 1.6 مليار دينار.

في المقابل، تراجعت خدمة الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 32 بالمائة لتصل الى مستوى 5.6 مليار دينار.
أما الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، فقد بلغت 24.2 مليار دينار، في 2 سبتمبر 2022، مقابل 20.1 مليار دينار ، في نفس التاريخ من سنة 2021.


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