بطولة افريقيا للوسطيات للكرة الطائرة:المنتخب التونسي يفوز على نظيره الكامروني3-1 ويلتقي مصر في النهائي


Publié le Vendredi 02 Septembre 2022 - 20:51 قراءة: 0 د, 27 ث
      
توفقت وسطيات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في التاهل الى الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم اثر فوزهن مساء اليوم الجمعة على المنتخب الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها 25-19 و25-12 و22-25 و25-20 في لقاء نصف النهائي الذي احتضنته قاعة عيسى بن نصر بقليبية.
وسيواجه المتخب التونسي نظيره المصري يوم الاحد القادم في نهائي البطولة فيما يتبارى المنتخب الكامروني مع نظيره المغربي في مباراة ترتيبية من اجل المركز الثالث.

وكانت وسطيات المنتخب المصري قد نجحن في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة في حجز تذكرة العبور الى الدور النهائي بعد فوزهن على المنتخب المغربي 3-صفر.




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