وزارة التجارة تقرر تحديد أسعار بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من 3 سبتمبر 2022

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات جميع المهنيين وعموم المستهلكين أنه تقرر تحديد أسعار بيع بعض المنتجات الفلاحية الطازجة بداية من يوم غد، السبت 3 سبتمبر 2022.







وأوضحت الوزارة، في بلاغ، الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي "تبعا لما تمت ملاحظته من بداية تسجيل ارتفاعات مشطة وغير مبررة في أسعار بعض الموّاد، والتي لا تعكس السير العادي للسوق بالتزامن مع دخول الفجوة الخريفية للإنتاج الفلاحي واقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية".



وتمّ تحديد أسعار مادتي البطاطا والبصل الجاف، بالنسبة لمسالك التوزيع العادية، كالتالي



البطاطا (أسعار البيع بالمخازن) 1150 مليم / الكلغ، أما أسعار البيع بالجملة حددت بـ 1350 مليم / الكلغ



البصل الجاف ( أسعار المخازن البيع) بــ 800 مليم / الكلغ وأسعار البيع بالجملة بــ 1000 مليم/ الكلغ



أسعار البيع للعموم : البطاطا بــ 1500 مليم / الكلغ والبصل الجاف بــ 1200 مليم / الكلغ



بالنسبة للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة:



سعر شراء البطاطا من المخازن : 1250 مليم الكلغ



سعر بيع البطاطا للعموم بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة 1400مليم/ الكلغ



وبالنسبة لمادة البصل الجاف تطبيق نفس الأسعار للمسالك العادية



ودعت وزارة التجارة جميع المتدخلين لاحترام الأسعار المحددة لكل مرحلة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن خلال هذه الفترة الحساسة وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق خارج المسالك القانونية والترفيع في الأسعار، التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية.



وأوصت، بهذه المناسبة، جميع المستهلكين إلى ترشيد شراءاتهم طبقا للحاجيات الفعلية وتفادي اللهفة والتبذير وعدم الانسياق وراء عروض الأسعار، التي تفوق المستويات المحددة والتبليغ عنها في الإبان عبر الرقم الأخضر للوزارة 80100191



كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تعديل الأسعار المحددة لهذه المواد حسب تطور السوق وتعميم هذه الإجراءات على كل مادة من شأنها أن تشهد زيادات مشطة وغير مبررة طيلة الفترة القادمة.





